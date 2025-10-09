https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/rusya-ve-tacikistan-askeri-isbirligini-guclendirecek-1100054077.html

Rusya ve Tacikistan askeri işbirliğini güçlendirecek

Rusya ve Tacikistan askeri işbirliğini güçlendirecek

Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, Tacik mevkidaşıyla ikili ilişkilerin çeşitli alanlarını kapsayan ortak açıklama imzaladı. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, bugün Duşanbe'de gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak açıklamaya imza attı.Putin ve Rahman'ın ortak açıklamasına göre, iki ülke Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünün potansiyelini de kullanarak askeri işbirliğini yoğunlaştırmayı planlıyor.Stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin derinleştirilmesine dair ortak açıklamada, "Taraflar, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla, 201. Rus askeri üssünün potansiyelini de kullanarak askeri ve askeri-teknik alanlarda işbirliğini yoğunlaştırmayı amaçlıyor" dendi.Rusya Devlet Başkanı, daha önce medyaya yaptığı açıklamada, Tacikistan'da konuşlu 201. Rus askeri üssünün Tacikistan ve bölge genelinde güvenliğin garantörü olduğunu belirtmişti.Rusya ve Tacikistan terör tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirecekOrtak açıklamada öne çıkan diğer maddeler şöyle:

