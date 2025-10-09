Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/rusya-ve-tacikistan-askeri-isbirligini-guclendirecek-1100054077.html
Rusya ve Tacikistan askeri işbirliğini güçlendirecek
Rusya ve Tacikistan askeri işbirliğini güçlendirecek
Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, Tacik mevkidaşıyla ikili ilişkilerin çeşitli alanlarını kapsayan ortak açıklama imzaladı. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T14:19+0300
2025-10-09T14:19+0300
dünya
haberler
i̇mamali rahman
tacikistan
rusya
duşanbe
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100054063_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_23f0649b5a4f4c0d7d643ab9a9dea4e4.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, bugün Duşanbe'de gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak açıklamaya imza attı.Putin ve Rahman'ın ortak açıklamasına göre, iki ülke Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünün potansiyelini de kullanarak askeri işbirliğini yoğunlaştırmayı planlıyor.Stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin derinleştirilmesine dair ortak açıklamada, "Taraflar, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla, 201. Rus askeri üssünün potansiyelini de kullanarak askeri ve askeri-teknik alanlarda işbirliğini yoğunlaştırmayı amaçlıyor" dendi.Rusya Devlet Başkanı, daha önce medyaya yaptığı açıklamada, Tacikistan'da konuşlu 201. Rus askeri üssünün Tacikistan ve bölge genelinde güvenliğin garantörü olduğunu belirtmişti.Rusya ve Tacikistan terör tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirecekOrtak açıklamada öne çıkan diğer maddeler şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/putin-tacikistan-guvenilir-bir-muttefik-bunu-onemsiyoruz-1100049040.html
tacikistan
rusya
duşanbe
2025
haberler, i̇mamali rahman, tacikistan, rusya, duşanbe, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), vladimir putin

Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Putin, Tacik mevkidaşıyla ikili ilişkilerin çeşitli alanlarını kapsayan ortak açıklama imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, bugün Duşanbe'de gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak açıklamaya imza attı.

Putin ve Rahman'ın ortak açıklamasına göre, iki ülke Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünün potansiyelini de kullanarak askeri işbirliğini yoğunlaştırmayı planlıyor.

Stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerinin derinleştirilmesine dair ortak açıklamada, "Taraflar, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla, 201. Rus askeri üssünün potansiyelini de kullanarak askeri ve askeri-teknik alanlarda işbirliğini yoğunlaştırmayı amaçlıyor" dendi.

Rusya Devlet Başkanı, daha önce medyaya yaptığı açıklamada, Tacikistan'da konuşlu 201. Rus askeri üssünün Tacikistan ve bölge genelinde güvenliğin garantörü olduğunu belirtmişti.

Rusya ve Tacikistan terör tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirecek

Ortak açıklamada öne çıkan diğer maddeler şöyle:
Rusya ve Tacikistan, diğer ülkelerin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) bölgesel meselelerine müdahale etmesine izin vermeyecek
Rusya ve Tacikistan terör tehditlerine karşı işbirliğini güçlendirecek
Taraflar, bir başka ülkeyi devlet politikasını değiştirmeye zorlayan her türlü siyasi, hukuki, mali veya ekonomik baskıyı şiddetle kınıyor
Rusya ve Tacikistan bilgi alanında işbirliğini güçlendirecek İki ülke ekonomik işbirliğini güçlendirmeye ilgi gösteriyor
Taraflar nükleer enerjinin kullanımında işbirliği kurmaya hazır
Rusya ve Tacikistan adil bir uluslararası ticaret sisteminden yana
Taraflar, Afganistan'ın terör, savaş ve uyuşturucudan arındırılmış, bağımsız, birleşik ve barışçıl bir devlet olarak varlığını sürdürmesine desteklerini yineliyor
