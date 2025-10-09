Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/putin-tacikistan-guvenilir-bir-muttefik-bunu-onemsiyoruz-1100049040.html
Putin: Tacikistan güvenilir bir müttefik, bunu önemsiyoruz
Putin: Tacikistan güvenilir bir müttefik, bunu önemsiyoruz
Sputnik Türkiye
Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Rus lider Putin, Duşanbe'de mevkidaşı Rahman'la ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T12:06+0300
2025-10-09T12:06+0300
dünya
rusya
duşanbe
tacikistan
vladimir putin
i̇mamali rahman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100049026_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_59dd8473586ae7ef2d83217748dd2a67.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Duşanbe'nin iki güvenilir müttefik olduğunu ve bunu önemli bulduklarını belirtti.Başkent Duşanbe'de Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la görüşmesi sırasında konuşan Putin, "Bizler güvenilir müttefikleriz ve Rusya bunu önemsiyor" dedi.Rusya-Tacikistan ilişkilerinin tüm alanlarda aktif şekilde geliştiğini belirten Putin, iki ülkenin özellikle savunma ve güvenlik alanında işbirliği yaptığına dikkat çekerek "Bölgede ortaya çıkan zor durumu göz önünde bulundurarak güvenlik ve savunma alanında sürekli çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.'Rusya, ana siyasi ve ekonomik ortağımız'Tacik lider Rahman ise, Rusya'nın ana siyasi ve ekonomik ortakları olduğunu söyledi.İkili ilişkilerin pozitif şekilde geliştiğini kaydeden Rahman, özellikle ekonomi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin gelişimine dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/rus-senator-cijov-dondurulmus-rus-varliklarina-el-koyulmasi-euroya-guveni-sarsar-1100044883.html
rusya
duşanbe
tacikistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100049026_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_99f712fa9456d26bc16609fd7815666e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, duşanbe, tacikistan, vladimir putin, i̇mamali rahman
rusya, duşanbe, tacikistan, vladimir putin, i̇mamali rahman

Putin: Tacikistan güvenilir bir müttefik, bunu önemsiyoruz

12:06 09.10.2025
© Fotoğraf : Пресс-служба президента ТаджикистанаГосударственный визит президента Владимира Путина в Таджикистан
Государственный визит президента Владимира Путина в Таджикистан - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© Fotoğraf : Пресс-служба президента Таджикистана
Abone ol
Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Rus lider Putin, Duşanbe'de mevkidaşı Rahman'la ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Duşanbe'nin iki güvenilir müttefik olduğunu ve bunu önemli bulduklarını belirtti.

Başkent Duşanbe'de Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la görüşmesi sırasında konuşan Putin, "Bizler güvenilir müttefikleriz ve Rusya bunu önemsiyor" dedi.

Rusya-Tacikistan ilişkilerinin tüm alanlarda aktif şekilde geliştiğini belirten Putin, iki ülkenin özellikle savunma ve güvenlik alanında işbirliği yaptığına dikkat çekerek "Bölgede ortaya çıkan zor durumu göz önünde bulundurarak güvenlik ve savunma alanında sürekli çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'Rusya, ana siyasi ve ekonomik ortağımız'

Tacik lider Rahman ise, Rusya'nın ana siyasi ve ekonomik ortakları olduğunu söyledi.

İkili ilişkilerin pozitif şekilde geliştiğini kaydeden Rahman, özellikle ekonomi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin gelişimine dikkat çekti.
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
DÜNYA
Rus senatör Çijov: Dondurulmuş Rus varlıklarına el koyulması euro'ya güveni sarsar
09:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала