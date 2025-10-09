Putin: Tacikistan güvenilir bir müttefik, bunu önemsiyoruz
Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Rus lider Putin, Duşanbe'de mevkidaşı Rahman'la ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Duşanbe'nin iki güvenilir müttefik olduğunu ve bunu önemli bulduklarını belirtti.
Başkent Duşanbe'de Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'la görüşmesi sırasında konuşan Putin, "Bizler güvenilir müttefikleriz ve Rusya bunu önemsiyor" dedi.
Rusya-Tacikistan ilişkilerinin tüm alanlarda aktif şekilde geliştiğini belirten Putin, iki ülkenin özellikle savunma ve güvenlik alanında işbirliği yaptığına dikkat çekerek "Bölgede ortaya çıkan zor durumu göz önünde bulundurarak güvenlik ve savunma alanında sürekli çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
'Rusya, ana siyasi ve ekonomik ortağımız'
Tacik lider Rahman ise, Rusya'nın ana siyasi ve ekonomik ortakları olduğunu söyledi.
İkili ilişkilerin pozitif şekilde geliştiğini kaydeden Rahman, özellikle ekonomi ve güvenlik alanındaki işbirliğinin gelişimine dikkat çekti.
