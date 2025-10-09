Türkiye
Rus senatör Çijov: Dondurulmuş Rus varlıklarına el koyulması euro'ya güveni sarsar
Rus senatör Çijov: Dondurulmuş Rus varlıklarına el koyulması euro'ya güveni sarsar
AB'de bazı 'iltihaplı zihinlerin' Rus varlıklarına el koyulmasını desteklediğini belirten Çijov, bunun gerçekleşmesi halinde euro'nun büyük bir darbe alacağı... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, dondurulmuş Rus hesaplarındaki varlıklara el koyulmasının Avrupa finans sistemine ağır bir darbe vuracağını ve euro'ya güveni sarsacağını belirtti.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in başı çektiği, mali ve uluslararası politikalara pek hakim olmayan, ancak Avrupa'nın yönetiminde liderliği ele geçirmeye çalışan bir grup 'iltihaplı zihnin' bulunduğunu söyleyen Çijov, bu grubun dondurulmuş Rus varlıklarına el koyulmasında ısrarcı olduğunu kaydetti.AB'de her kararın yalnızca oybirliğiyle alınabildiğine ve birlik içinde bu konuda bir ortak görüş bulunmadığına dikkat çeken Çijov, "Çoğunluk, Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin kullanılmasını belki herkesin kabulleneceği küçük bir ihlal olarak görürken, varlıkların kendisine dokunmanın ise telafisi imkansız bir kayıp, tüm Avrupa finans sistemine ve küresel finans sistemine, ama özellikle Avrupa finans sistemine güçlü bir darbe olacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.Rus varlıklarına el koyulması halinde gelecekte euro'nun rezerv para birimlerinden biri olma şansının ortadan kalkacağını belirten Çijov, euro'ya güvenin ciddi şekilde azalacağının altını çizdi.Rus diplomat, Belçika hükümetinin rezervler konusunda çok temkinli davrandığını da sözlerine ekledi.Yaklaşık 300 milyar euro'luk varlık dondurulduUkrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken ve esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiliz Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıkları kullanılarak yaklaşık 140 milyar euro’luk faizsiz kredi sağlamayı önermişti.Belçika Başbakanı Bart de Wever, BM Genel Kurulu oturumlarında, Merz'in önerisine sert bir şekilde karşı çıkarak “bunun asla olmayacağını” söylemişti. Belçika Başbakanı, üçüncü bir ülke merkez bankasının varlıklarına el konulmasının yalnızca Belçika için değil, tüm AB için tehlikeli bir emsal oluşturacağını kaydetmişti.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.
Rus senatör Çijov: Dondurulmuş Rus varlıklarına el koyulması euro'ya güveni sarsar

09:43 09.10.2025 (güncellendi: 09:49 09.10.2025)
AB'de bazı 'iltihaplı zihinlerin' Rus varlıklarına el koyulmasını desteklediğini belirten Çijov, bunun gerçekleşmesi halinde euro'nun büyük bir darbe alacağı uyarısında bulundu.
Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, dondurulmuş Rus hesaplarındaki varlıklara el koyulmasının Avrupa finans sistemine ağır bir darbe vuracağını ve euro'ya güveni sarsacağını belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in başı çektiği, mali ve uluslararası politikalara pek hakim olmayan, ancak Avrupa'nın yönetiminde liderliği ele geçirmeye çalışan bir grup 'iltihaplı zihnin' bulunduğunu söyleyen Çijov, bu grubun dondurulmuş Rus varlıklarına el koyulmasında ısrarcı olduğunu kaydetti.

AB'de her kararın yalnızca oybirliğiyle alınabildiğine ve birlik içinde bu konuda bir ortak görüş bulunmadığına dikkat çeken Çijov, "Çoğunluk, Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin kullanılmasını belki herkesin kabulleneceği küçük bir ihlal olarak görürken, varlıkların kendisine dokunmanın ise telafisi imkansız bir kayıp, tüm Avrupa finans sistemine ve küresel finans sistemine, ama özellikle Avrupa finans sistemine güçlü bir darbe olacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Rus varlıklarına el koyulması halinde gelecekte euro'nun rezerv para birimlerinden biri olma şansının ortadan kalkacağını belirten Çijov, euro'ya güvenin ciddi şekilde azalacağının altını çizdi.

Rus diplomat, Belçika hükümetinin rezervler konusunda çok temkinli davrandığını da sözlerine ekledi.

Yaklaşık 300 milyar euro'luk varlık donduruldu

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken ve esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiliz Financial Times gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıkları kullanılarak yaklaşık 140 milyar euro’luk faizsiz kredi sağlamayı önermişti.
Belçika Başbakanı Bart de Wever, BM Genel Kurulu oturumlarında, Merz'in önerisine sert bir şekilde karşı çıkarak “bunun asla olmayacağını” söylemişti. Belçika Başbakanı, üçüncü bir ülke merkez bankasının varlıklarına el konulmasının yalnızca Belçika için değil, tüm AB için tehlikeli bir emsal oluşturacağını kaydetmişti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna'yı finanse etmek için yeni bir ‘tazminat kredisi’ oluşturulmasını önermişti. Leyen'e göre, Ukrayna krediyi ancak Rusya ‘tazminatları’ ödedikten sonra geri ödeyecek.
Rusya Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2025
UKRAYNA KRİZİ
Batı, Rus varlıklarına el koyması halinde 285 milyar dolar kaybedebilir
14 Eylül, 10:42
