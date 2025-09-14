G7 ve AB ülkeleri, şu anda Kiev'e verilecek 50 milyar dolarlık krediyi finanse etmek için dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelire el koyma planını yürütüyor. Eylül ayı başlarında, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı bu gelirlerle finanse etmek için yeni bir 'tazminat kredisi' oluşturulmasını önermişti. Ancak Batılı politikacılar, Kiev rejiminin çıkarları doğrultusunda varlıklara doğrudan el koyulmasını talep ediyor.



Rus yetkililer, AB'nin böyle bir yola başvurması halinde misilleme önlemleri alacaklarına dair defalarca uyarılarda bulundu ve bulunmaya da devam ediyor.



Sputnik, mevcut durum ışığında, Batılı ülkelerin ulusal istatistik verilerini inceleyerek, dondurulmuş Rus varlıklarına Moskova'nın tüm uyarılarına rağmen el koyulması halinde Batı'nın karşı karşıya kalabileceği zararı hesapladı.



Elde edilen son verilere göre, AB, G7, Avustralya, Norveç ve İsviçre'nin Rusya ekonomisine yaptığı doğrudan yatırım hacmi 2023 yılı sonu itibarıyla 285 milyar dolara ulaştı. Ancak, hasım ülkelerin vatandaşlarının Rusya'dan para çıkarmasının yasaklandığı göz önüne alındığında, bu tutarın çok daha yüksek olması muhtemel. Zira resmi olarak, 'C' tipi hesaplarda bloke edilen fon miktarına ilişkin veriler açıklanmıyor.



AB'nin Rusya'da 238 milyar dolarlık varlığı bulunuyordu. Bunun 145.4 milyar doları Güney Kıbrıs'a, 21.7 milyar doları Fransa'ya ve 19.2 milyar doları Almanya'ya aitti. Rus ekonomisine yaptığı yatırımların tam hacmini resmi olarak açıklamayan Hollanda, potansiyel olarak yaklaşık 20.8 milyar dolarlık varlığa sahip olabilir. İtalya (12.6 milyar dolar) ve Avusturya (6.9 milyar dolar) da en büyük Avrupalı yatırımcılar arasında yer alıyor. Geri kalan AB ülkeleri ise 11.5 milyar dolarlık bir varlığa sahipti.



G7 ülkeleri arasında Rus ekonomisine en büyük yatırımı ABD yaptı. Son verilere göre, Rusya'daki Amerikan varlıkları yaklaşık 7.7 milyar dolara ulaştı. Japonya'nın 4.8 milyar dolar, Kanada'nın 3.9 milyar dolar, İngiltere'nin ise 3 milyar dolar varlığı bulunuyor.



Genellikle AB yaptırımlarını izleyen İsviçre ve Norveç'in varlıkları 2023 sonu itibarıyla sırasıyla 27.5 milyar dolar ve 43 milyon dolar seviyesindeydi. Avustralya'nın geçen yıl sonu itibarıyla 400 milyon dolar değerinde yatırımı vardı.



Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatın başlamasının ardından Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası'na yaptırımlar uygulayarak rezervlerini dondurdu, ancak kesin miktar bilinmiyor. Rusya Merkez Bankası'na göre, Haziran 2021 sonu itibarıyla Avusturya, İngiltere, Almanya, Kanada, ABD, Fransa ve Japonya'da yaklaşık 288 milyar dolar, adı açıklanmayan ülkelerde ise 63 milyar dolar tutarında mevduat bulunuyordu. Rusya Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2022 başı itibarıyla 630.6 milyar dolarlık varlıklarının yaklaşık yarısı temel rezerv para birimlerindeydi.