Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
‘Rus saldırıları Ukrayna’nın gaz üretiminin yüzde 60’ını devre dışı bıraktı’
‘Rus saldırıları Ukrayna’nın gaz üretiminin yüzde 60’ını devre dışı bıraktı’
Bloomberg, Rusya'nın saldırıları sonucunda Ukrayna'nın gaz üretiminin yüzde 60'nın devre dışı kaldığını, Kiev'in enerji sisteminin onarımı ve gaz ithalatı için...
Bloomberg’in haberine göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin saldırıları nedeniyle Ukrayna, kış öncesinde gaz üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını kaybetti. Bu durum, Ukrayna’yı mart sonuna kadar 4.4 milyar metreküp yakıt ithal etmek için yaklaşık 1.9 milyar euro harcamaya zorlayabilir; bu da, ülkenin yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor.Saldırıların ardından Ukrayna, ortaklarından enerji sisteminin onarımı için acil ekipman, ek hava savunma sistemleri ve gaz ödemeleri için mali destek talebinde bulundu. Kaynaklara göre, enerji sisteminin acil onarım maliyeti yaklaşık 758 milyon euro olarak tahmin ediliyor.Haberde, son saldırılardan kaynaklanan hasarın kış sonuna kadar tamir edilemeyebileceğine dair endişelerin arttığı belirtildi.Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve ayrıca Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim altyapısına düzenli olarak hassas saldırılar düzenliyor.
'Rus saldırıları Ukrayna'nın gaz üretiminin yüzde 60'ını devre dışı bıraktı'

Bloomberg, Rusya’nın saldırıları sonucunda Ukrayna’nın gaz üretiminin yüzde 60'nın devre dışı kaldığını, Kiev'in enerji sisteminin onarımı ve gaz ithalatı için acil destek talep ettiğini aktardı.
Bloomberg’in haberine göre, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin saldırıları nedeniyle Ukrayna, kış öncesinde gaz üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını kaybetti. Bu durum, Ukrayna’yı mart sonuna kadar 4.4 milyar metreküp yakıt ithal etmek için yaklaşık 1.9 milyar euro harcamaya zorlayabilir; bu da, ülkenin yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor.
Saldırıların ardından Ukrayna, ortaklarından enerji sisteminin onarımı için acil ekipman, ek hava savunma sistemleri ve gaz ödemeleri için mali destek talebinde bulundu. Kaynaklara göre, enerji sisteminin acil onarım maliyeti yaklaşık 758 milyon euro olarak tahmin ediliyor.
Haberde, son saldırılardan kaynaklanan hasarın kış sonuna kadar tamir edilemeyebileceğine dair endişelerin arttığı belirtildi.
Rus ordusu, Ukraynalı güçlerin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak Ukrayna ordusuna ait personelin, teçhizatın ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara ve ayrıca Ukrayna'nın enerji tesisleri, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim altyapısına düzenli olarak hassas saldırılar düzenliyor.
Nikolay Azarov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Eski Ukrayna Başbakanı’ndan Trump’a uyarı: 'Buraya Tomahawk göndermek ölümcül bir hata olur'
16:09
