Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/eski-ukrayna-basbakanindan-trumpa-uyari-buraya-tomahawk-gondermek-olumcul-bir-hata-olur-1100060497.html
Eski Ukrayna Başbakanı’ndan Trump’a uyarı: 'Buraya Tomahawk göndermek ölümcül bir hata olur'
Eski Ukrayna Başbakanı’ndan Trump’a uyarı: 'Buraya Tomahawk göndermek ölümcül bir hata olur'
Sputnik Türkiye
Nikolay Azarov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya Tomahawk füzesi göndermesi halinde arabulucu rolünü kaybedeceğini söyledi. 'Bu adım sizi düşmanlarınızın... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T16:09+0300
2025-10-09T16:09+0300
abd
donald trump
sergey ryabkov
ukrayna
rusya
tomahawk
nikolay azarov
ukrayna kri̇zi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101959/07/1019590730_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_177746f910d0c8ab1d2b6402e282b311.jpg
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri gönderme kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Azarov, bu adımın sadece savaşın değil, diplomatik dengelerin de seyrini değiştireceğini söyledi. Azarov, Trump’a seslenerek, “Sayın Başkan, size hala saygı duyuyorum. Ancak şu anda ölümcül bir hata yapıyorsunuz. Bu karar sizi barış arayışındaki bir lider olmaktan çıkarıp düşmanlarınızın safına iter” dedi.'Arabuculuk şansını kaybedersiniz'Azarov’a göre, Trump’ın bu adımı, onu olası bir barış arabulucusu konumundan uzaklaştıracak. “Bu sadece Rusya’ya verilecek zararla ilgili değil, diplomatik bir kırılma anlamına gelir” sözleriyle uyardı. Azarov, Trump’ın daha önce 'Rusya ile normal ilişkiler kurma' yönündeki çabalarını hatırlatarak, “Yaptıklarınızla doğru yoldaydınız, ama bu karar sizi o çizgiden koparır” ifadelerini kullandı.'Çatışmayı tırmandırmak istemiyorum' ABD Başkanı Trump, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda konuşmuştu. Trump, “Çatışmayı daha fazla büyütmek istemiyorum” dese de, füzeleri gönderme kararı aldığını belirtmiş, ancak detay vermemişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, olası silah transferine tepki gösterdi. Ryabkov, Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin sahadaki dengeyi değiştirebileceğini, ancak Rusya’nın askeri hedeflerini etkilemeyeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/papa-leo-dunyaya-ilk-buyuk-mesajinda-sert-cikisti-kilise-duvar-degil-kopru-kurmali-1100059114.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101959/07/1019590730_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2d3f2e7de4f8b5544cd8ad9a48b5ecc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, sergey ryabkov, ukrayna, rusya, tomahawk, nikolay azarov
abd, donald trump, sergey ryabkov, ukrayna, rusya, tomahawk, nikolay azarov

Eski Ukrayna Başbakanı’ndan Trump’a uyarı: 'Buraya Tomahawk göndermek ölümcül bir hata olur'

16:09 09.10.2025
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinNikolay Azarov
Nikolay Azarov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Nikolay Azarov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya Tomahawk füzesi göndermesi halinde arabulucu rolünü kaybedeceğini söyledi. 'Bu adım sizi düşmanlarınızın safına iter' ifadelerini kullandı.
Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri gönderme kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Azarov, bu adımın sadece savaşın değil, diplomatik dengelerin de seyrini değiştireceğini söyledi. Azarov, Trump’a seslenerek, “Sayın Başkan, size hala saygı duyuyorum. Ancak şu anda ölümcül bir hata yapıyorsunuz. Bu karar sizi barış arayışındaki bir lider olmaktan çıkarıp düşmanlarınızın safına iter” dedi.

'Arabuculuk şansını kaybedersiniz'

Azarov’a göre, Trump’ın bu adımı, onu olası bir barış arabulucusu konumundan uzaklaştıracak. “Bu sadece Rusya’ya verilecek zararla ilgili değil, diplomatik bir kırılma anlamına gelir” sözleriyle uyardı. Azarov, Trump’ın daha önce 'Rusya ile normal ilişkiler kurma' yönündeki çabalarını hatırlatarak, “Yaptıklarınızla doğru yoldaydınız, ama bu karar sizi o çizgiden koparır” ifadelerini kullandı.

'Çatışmayı tırmandırmak istemiyorum'

ABD Başkanı Trump, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda konuşmuştu. Trump, “Çatışmayı daha fazla büyütmek istemiyorum” dese de, füzeleri gönderme kararı aldığını belirtmiş, ancak detay vermemişti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, olası silah transferine tepki gösterdi. Ryabkov, Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin sahadaki dengeyi değiştirebileceğini, ancak Rusya’nın askeri hedeflerini etkilemeyeceğini söyledi.
Papa 14. Leo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
DÜNYA
Papa Leo, dünyaya ilk büyük mesajında sert çıkıştı: 'Kilise duvar değil, köprü kurmalı'
16:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала