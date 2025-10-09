https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/eski-ukrayna-basbakanindan-trumpa-uyari-buraya-tomahawk-gondermek-olumcul-bir-hata-olur-1100060497.html

Eski Ukrayna Başbakanı’ndan Trump’a uyarı: 'Buraya Tomahawk göndermek ölümcül bir hata olur'

Eski Ukrayna Başbakanı’ndan Trump’a uyarı: 'Buraya Tomahawk göndermek ölümcül bir hata olur'

Nikolay Azarov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya Tomahawk füzesi göndermesi halinde arabulucu rolünü kaybedeceğini söyledi. 'Bu adım sizi düşmanlarınızın... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri gönderme kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Azarov, bu adımın sadece savaşın değil, diplomatik dengelerin de seyrini değiştireceğini söyledi. Azarov, Trump’a seslenerek, “Sayın Başkan, size hala saygı duyuyorum. Ancak şu anda ölümcül bir hata yapıyorsunuz. Bu karar sizi barış arayışındaki bir lider olmaktan çıkarıp düşmanlarınızın safına iter” dedi.'Arabuculuk şansını kaybedersiniz'Azarov’a göre, Trump’ın bu adımı, onu olası bir barış arabulucusu konumundan uzaklaştıracak. “Bu sadece Rusya’ya verilecek zararla ilgili değil, diplomatik bir kırılma anlamına gelir” sözleriyle uyardı. Azarov, Trump’ın daha önce 'Rusya ile normal ilişkiler kurma' yönündeki çabalarını hatırlatarak, “Yaptıklarınızla doğru yoldaydınız, ama bu karar sizi o çizgiden koparır” ifadelerini kullandı.'Çatışmayı tırmandırmak istemiyorum' ABD Başkanı Trump, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda konuşmuştu. Trump, “Çatışmayı daha fazla büyütmek istemiyorum” dese de, füzeleri gönderme kararı aldığını belirtmiş, ancak detay vermemişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, olası silah transferine tepki gösterdi. Ryabkov, Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesinin sahadaki dengeyi değiştirebileceğini, ancak Rusya’nın askeri hedeflerini etkilemeyeceğini söyledi.

