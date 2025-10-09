https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/rus-disisleri-bakani-lavrov-suriye-yonetimi-rusyanin-ulkedeki-varligini-surdurmesini-istiyor-1100065197.html

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye yönetimi, Rusya’nın ülkedeki varlığını sürdürmesini istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada, Suriye yönetiminin iradesine karşı orada kalmayacaklarını belirterek yeni Suriye yönetiminin, Rusya’nın... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT'nin 'Doğu'ya Köprüler' adlı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Suriye meselesine ilişkin bir soruya yanıt veren Lavrov, şu cümleleri kaydetti:Lavrov açıklamasında, "Vladimir Putin'in da defalarca belirttiği gibi, Suriye yönetiminin iradesine karşı orada kalmayacağız. Ancak görünen o ki, hem Suriye yönetimi hem de bölgedeki birçok ülke, Rusya'nın Suriye’deki varlığının devam etmesini istiyor" cümlelerinin altını çizdi.'Rusya, Suriye’nin birliğine ulaşmasına yardımcı olacak'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye’nin birliğinin sağlanmasının, ülkedeki duruma etkisi olan tüm devletlerin çıkarına olduğunu belirterek, Moskova'nın Şam’a gerekli desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.Lavrov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:Lavrov konuşmasının bu bölümünü, "Her açıdan Suriyeli ortaklarımıza yardım edeceğiz. Suriye Arap Cumhuriyeti’nde kendi çıkarlarını sürdüren diğer ülkelerle de bu konularda iş birliğine hazırız" cümleleriyle tamamladı.Lavrov, Suriye geçiş hükümeti başkanı Ahmed el-Şaraa ile yapılacak ciddi bir görüşmenin, yaklaşan Rusya-Arap Zirvesi'nde gerçekleşeceğini söyledi.Lavrov konuşmasnda, "Her açıdan Suriyeli ortaklarımıza yardım edeceğiz. Suriye Arap Cumhuriyeti’nde kendi çıkarlarını bir şekilde sürdüren diğer ülkelerle de bu konularda iş birliği yapmaya hazırız. 15 Ekim’de düzenlenecek ilk Rusya-Arap zirvesine geçiş hükümeti başkanı Sayın Ahmed el-Şaraa’nın katılımı özel bir önem taşıyor. Orada ciddi bir görüşme olacağını düşünüyorum" cümlelerini kaydetti.'İran’a yönelik yaptırımların yeniden uygulanması girişimleri skandal niteliğinde'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya çalışmasının skandal olduğunun altını çizdi.Lavrov konuşmasına şu cümlelerle devam etti:'İran, nükleer programı konusunda müzakerelere açık'Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, İran’ın nükleer programıyla ilgili görüşmelere yeniden başlama konusunda istekli olduğunu ifade etti.Verdiği demeçte Lavrov, tam kapsamlı nükleer görüşmelere geri dönüşün mümkün olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:'Batı, İran ile ABD arasında müzakereleri bilerek engelliyor'Lavrov, Batı’nın İran ile ABD arasında doğrudan müzakerelerin başlamasını bilinçli olarak engellediğini ve İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki iş birliğini de kasıtlı olarak baltaladığını söyledi.Lavrov konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:'Trump’ın Gazze Planı şu anda masadaki en iyi seçenek'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu planın genel ifadeler içermesine rağmen şu anda 'masadaki en iyi seçenek' olduğunu söyledi.Açıklamasında Lavrov, "ABD Başkanı Donald Trump, içinde ‘devlet olma’ kelimesinin geçtiği 20 maddelik bir plan sundu. Ancak plan oldukça genel ifadelerle formüle edilmiş durumda. Burada yalnızca Gazze Şeridi’nin kalanı üzerinde duruluyor. Batı Şeria bu bağlamda bahsedilmiyor. Ancak biz realistiz ve anlıyoruz ki bu şu anda masadaki en iyi seçenek" dedi.Lavrov, Trump’ın Gazze planının Filistinliler tarafından kabul edilmesi halinde gerçekçi olduğunu belirtti ve ateşkesin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, “Donald Trump’ın planına tekrar dönecek olursak, eğer Filistinliler kabul ederse plan gerçekçi. Şu anda Mısır’da Türkiye, Mısır, Katar, ABD ve tabii ki İsrail’in katılımıyla gerçekleşen dolaylı görüşmeler başarılı olsun istiyoruz. Bu taraflar aracılar vasıtasıyla Hamas ile müzakere ediyorlar. Kesinlikle tüm çatışmaların sona erdirilmesi çok önemli" cümlelerinin altını çizdi.'Batı, Arap ülkelerinin İran’a karşı temkinli kalmasını istiyor'Lavrov, Batı’nın Arap ülkelerini İran’a karşı temkinli tavrını korumak için oyun oynadığını dile getirdi.Lavrov açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:'Slovakya ve Macaristan, AB'nin 'askeri makineye' dönüşmesine izin vermiyor'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT’nin 'Doğu'ya Köprüler' adlı programına verdiği röportajda, "Slovakya ve Macaristan, veto haklarını kullanarak Avrupa Birliği’nin, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer führerlerin istediği gibi bir 'askeri makineye' dönüşmesine şimdilik izin vermiyor" dedi.Lavrov konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Rusya-Arap Zirvesi'ne Arap Birliği üyelerinin çoğu devlet başkanı düzeyinde katılacak'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap Ligi’ne üye ülkelerin büyük çoğunluğunun, Rusya-Arap Zirvesi'ne devlet başkanı ya da hükümet başkanı düzeyinde katılacağını açıkladı.Bazı Arap ülkelerinden mevkidaşlarının şu anda Filistin meselesine ilişkin dolaylı müzakereleri organize etmeye yardımcı olduklarını belirten Lavrov, “Ancak elimizdeki bilgilere göre, Arap Ligi üyelerinin ezici çoğunluğu zirveye devlet veya hükümet başkanları düzeyinde katılacak” dedi.'Batı, ne yazık ki BM Genel Sekreterliği’nin özelleştirilmesi yolunda ilerliyor'Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreterliği’nin özünde teknik bir organ olduğunu ve Batı’nın, ne yazık ki, uzun zamandır bu yapının 'özelleştirilmesi' için adımlar attığını belirtti.Lavrov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Lavrov, bununla birlikte Genel Sekreterlikte her ülkenin belirli kriterlere göre temsil edilmesini sağlayacak adil bir coğrafi temsilin olması konusunda anlaşma bulunduğunu da vurgulayarak, “Örneğin, Genel Sekreterliğe gelişmekte olan Asya, Afrika veya Latin Amerika ülkelerinden bir vatandaş gelir. Bu kişi, Sovyetler Birliği zamanında karşı çıktığımız, Genel Sekreterliğin donup kalmaması için sürekli kontrat imzalar” dedi.Lavrov, Batılıların oy çokluğuyla bu sürekli kontratları kabul ettirdiğini belirterek konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:Daha önce Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi himayesinde düzenlenen Diplomatik Kulüp toplantısında, uluslararası örgütün sekretaryasının oluşumunda temel kıstasın ülkelerin ekonomik potansiyeli değil, devletlerin egemen eşitliği kuralı olması gerektiğini söylemişti.

