Putin: Rusya ve Orta Asya ülkeleri ticarette sistematik olarak ulusal para birimlerine geçiş yapıyor
17:10 09.10.2025 (güncellendi: 17:45 09.10.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Putin, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ticarette sistematik olarak ulusal para birimlerine geçiş yaptığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen ikinci Rusya-Orta Asya Zirvesi'nde Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ticarette sistematik olarak ulusal para birimlerine geçiş yaptığını belirterek, Rusya'nın bölgedeki önde gelen yatırımcılardan biri olduğunu vurguladı.
Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Rusya'nın Orta Asya ülkeleriyle ticaret hacmi 45 milyar doları aştı ama bu sınır değil.
Rus yatırımlarının toplam hacmi 20 milyar doların üzerinde. Bunun da yeterli olmadığını düşünüyorum.
Rusya, beş Orta Asya ülkesindeki şirketlerin Rus endüstriyel projelerine daha aktif olarak katılmasıyla ilgileniyor.
Rusya, Orta Asya'da yeni hidroelektrik santrallerinin inşasına katılmaya hazır.
Putin, ayrıca bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi konusu ve Ortadoğu'daki durumu değerlendirdi:
Rusya, Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulmasını amaçlayan her türlü barış çabasını desteklemeye hazırdır.
Rusya, Gazze Şeridi'ndeki durumu yakından izlemekle kalmıyor, aynı zamanda çözümüne katkıda bulunmaya da çalışıyor.
Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze’ye yönelik girişimlerinin pratikte hayata geçirileceğinden umutlu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin girişimi Arap dünyasında olumlu karşılandı.
Bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, Ortadoğu'da uzun vadeli istikrarın anahtarıdır.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı sona erdirmek için seçenekler aktif olarak araştırılıyor.
Rusya, İsrail'in barışçıl çözüme bağlı olduğu ve çatışmaya ilgi duymadığı yönünde sinyaller aldı.
Rusya, İsrail ile güvene dayalı temaslarını sürdürüyor.