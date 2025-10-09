https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/putin-rusya-ve-orta-asya-ulkeleri-ticarette-sistematik-olarak-ulusal-para-birimlerine-gecis-yapiyor-1100063851.html

Putin: Rusya ve Orta Asya ülkeleri ticarette sistematik olarak ulusal para birimlerine geçiş yapıyor

Putin, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ticarette sistematik olarak ulusal para birimlerine geçiş yaptığını belirtti. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen ikinci Rusya-Orta Asya Zirvesi'nde Rusya ve Orta Asya ülkelerinin ticarette sistematik olarak ulusal para birimlerine geçiş yaptığını belirterek, Rusya'nın bölgedeki önde gelen yatırımcılardan biri olduğunu vurguladı.Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:Putin, ayrıca bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi konusu ve Ortadoğu'daki durumu değerlendirdi:

