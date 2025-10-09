Türkiye
Papa Leo, dünyaya ilk büyük mesajında sert çıkıştı: 'Kilise duvar değil, köprü kurmalı'
Papa Leo, dünyaya ilk büyük mesajında sert çıkıştı: 'Kilise duvar değil, köprü kurmalı'
Sputnik Türkiye
Yeni Papa Leo XIV, ilk büyük mesajında yoksulluk, adaletsizlik ve göçmen karşıtlığına sert çıktı. 'Kilise duvar değil, köprü kurar' diyen Papa, ekonomik... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Papa Leo XIV, papalığının ilk önemli belgesi olan 'Dilexi Te' (Seni Sevdim) adlı metinde, küresel ekonomik sistemin adaletsizlik ürettiğini vurguladı. Yaklaşık 40 sayfalık bu metin, Katolik Kilisesi’nin sosyal adalete ve yoksullarla dayanışmaya verdiği önemi yeniden hatırlatıyor. Papa, ekonomik eşitsizliğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, insan onurunu zedeleyen bir 'diktatörlük' haline geldiğini ifade etti. Göçmenler için köprü mesajı Belgede göçmenler konusuna geniş yer ayrıldı. Papa Leo XIV, göçmenlerin toplumların 'yeni umudu' olduğunu belirterek, kilisenin görevinin onları dışlamak değil, kucaklamak olduğunu ifade etti. Ona göre, gerçek inanç, duvarlar değil, köprüler kurmakla anlam kazanıyor. Papa, göçmenlerin kabul edilmesi, korunması ve topluma entegre edilmesi için kilisenin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Kilisenin inandırıcılığının, bu tür somut eylemlerle ölçüldüğünü vurguladı. Papa, 20. yüzyıl başlarında ABD’ye göç eden yoksul İtalyanlara yardım eden Azize Frances Xavier Cabrini’nin hikayesine de yer verdi.ABD ve Dünyaya ince mesaj Papa Leo XIV, ABD’deki göçmen politikalarına yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Kilisenin sessiz kalamayacağını vurgulayan Papa, herkesin doğuştan gelen bir onura sahip olduğunu ve bu onurun korunmasının evrensel bir sorumluluk olduğunu söyledi.
Sputnik Türkiye
16:08 09.10.2025
Yeni Papa Leo XIV, ilk büyük mesajında yoksulluk, adaletsizlik ve göçmen karşıtlığına sert çıktı. 'Kilise duvar değil, köprü kurar' diyen Papa, ekonomik eşitsizliği 'öldüren bir sistem' olarak tanımladı.
Papa Leo XIV, papalığının ilk önemli belgesi olan 'Dilexi Te' (Seni Sevdim) adlı metinde, küresel ekonomik sistemin adaletsizlik ürettiğini vurguladı. Yaklaşık 40 sayfalık bu metin, Katolik Kilisesi’nin sosyal adalete ve yoksullarla dayanışmaya verdiği önemi yeniden hatırlatıyor. Papa, ekonomik eşitsizliğin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, insan onurunu zedeleyen bir 'diktatörlük' haline geldiğini ifade etti.

Göçmenler için köprü mesajı

Belgede göçmenler konusuna geniş yer ayrıldı. Papa Leo XIV, göçmenlerin toplumların 'yeni umudu' olduğunu belirterek, kilisenin görevinin onları dışlamak değil, kucaklamak olduğunu ifade etti. Ona göre, gerçek inanç, duvarlar değil, köprüler kurmakla anlam kazanıyor. Papa, göçmenlerin kabul edilmesi, korunması ve topluma entegre edilmesi için kilisenin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Kilisenin inandırıcılığının, bu tür somut eylemlerle ölçüldüğünü vurguladı. Papa, 20. yüzyıl başlarında ABD’ye göç eden yoksul İtalyanlara yardım eden Azize Frances Xavier Cabrini’nin hikayesine de yer verdi.

ABD ve Dünyaya ince mesaj

Papa Leo XIV, ABD’deki göçmen politikalarına yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Kilisenin sessiz kalamayacağını vurgulayan Papa, herkesin doğuştan gelen bir onura sahip olduğunu ve bu onurun korunmasının evrensel bir sorumluluk olduğunu söyledi.
