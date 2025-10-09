https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/ozgurluk-filosunda-alikonulan-3-turk-milletvekili-turkiyeye-donmek-uzere-azerbaycana-hareket-etti-1100052904.html

Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili, Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a hareket etti

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerdeki 3 Türk milletvekilinin Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'a...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Özgürlük Filosu'nda üçü milletvekili olmak üzere İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.Özgürlük Filosu'ndaki 3 Türk vekil bugün Türkiye'ye dönüyorAçıklamada, Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilinin, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket ettiği aktarıldı.Yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle İsrail tarafından alıkonulan diğer Türk vatandaşlarının da Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Gerçekleşmesi halinde, sözkonusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz." ifadeleri yer aldı.

