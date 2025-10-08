https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/gazzeye-giden-insani-yardim-filoloraina-yonelik-saldirilara-dair-tezkere-tbmmde-kabul-edildi-1100034708.html

Gazze'ye giden insani yardım filololarına yönelik saldırılara dair tezkere TBMM'de kabul edildi

Gazze'ye giden insani yardım filololarına yönelik saldırılara dair tezkere TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. Yayınlanan... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

TBMM tarafından yayınlanan tezkerede şu ifadeler yer alıyor: ‘Bu aslında TBMM’ye de yapılan bir saldırı’‘İsrail’i en sert şekilde uyarıyoruz’‘Hesabının sorulmasının öncüsü olacağız’

