Manavgat Belediyesi soruşturmasında iddianame kabul edildi
Manavgat Belediyesi soruşturmasında 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, belediye başkanlığı görevindeyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara ve bazı belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleriyle iş insanlarının bulunduğu 11’i tutuklu 41 sanık hakkında çeşitli suçlamalar yer aldı. Kara’ya, 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'kazanç müsaderesi', 'icbar suretiyle irtikap', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma' ve 'zimmet' gibi suçlardan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede sanık ifadeleri, banka hesap hareketleri, MASAK raporları, bilirkişi ve tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontlarıyla HTS analiz çalışmaları gibi çok sayıda delil yer aldı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi.
Manavgat Belediyesi soruşturmasında 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, belediye başkanlığı görevindeyken tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara ve bazı belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleriyle iş insanlarının bulunduğu 11’i tutuklu 41 sanık hakkında çeşitli suçlamalar yer aldı.
Kara’ya, 'mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme', 'kazanç müsaderesi', 'icbar suretiyle irtikap', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma' ve 'zimmet' gibi suçlardan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede sanık ifadeleri, banka hesap hareketleri, MASAK raporları, bilirkişi ve tapu kayıtları, sahte faturalar, ödeme dekontlarıyla HTS analiz çalışmaları gibi çok sayıda delil yer aldı. Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi.