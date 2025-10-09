https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/maliyenin-gozu-luks-yasam-surup-dusuk-gelir-gosterenlere-cevrildi-nasil-aldin-diye-soracak-1100053106.html

Maliye'nin gözü, lüks yaşam sürüp düşük gelir gösterenlere çevrildi: Nasıl aldın diye soracak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir beyanı ile lüks harcamaları uyuşmayanları mercek altına aldı. Düşük gelir gösterenlerin nasıl lüks yaşadıkları incelenecek... 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, az gelir gösterip yüksek harcama yapanları takibe aldı. Bakanlık önce yapılan harcamaların bildirimini isteyecek açıklanamayan harcamalar varsa da bunlardan vergi alacak. Harcama ile geliri arasındaki uyumsuzluğu verilen sürede açıklamayanlar, hem vergi hem de katlamalı ceza ödemek zorunda kalacak. Hiç açıklama yapmayanlar hakkında ise vergi incelemesi yapılacak. Kendi beyan edene ise indirim uygulanacak. Gelirinin 20 katı harcama yapanlar Maliye'nin radarına takıldıBanka hesapları, kredi kartları, gayrimenkul ve araç alımı da dahil bütün harcamaları takip altına alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yüksek harcama yapanlara yönelik yaptığı analizler sonucunda hiç gelir beyanı olmayanlar veya çok az gelir beyan edenler tespit etti.873 bin liralık kira geliri beyan eden bir mükellefin aynı yıl 25 milyon lira değerinde bir ev aldığı, 47 milyon liralık kredi kartı harcaması olduğu belirlendi. Bir başka tespitte; 599 bin liralık gelir beyan eden bir kişinin bu geliri elde ettiği yılda 118 milyon liralık gayrimenkul, 3.4 milyon liralık araba satın aldığı görüldü. Aynı kişinin 44 milyon liralık kredi kartı harcaması da yaptığı belirlendi. Bu tespitler yeni bir çalışma için Maliye’yi harekete geçirdi.Harcamaların kaynağını belgeleriyle birlikte isteyecekHürriyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili yaptığı denetimlerin yanı sıra yasal düzenleme çalışmaları da başlattı. Yüksek harcamalar ile gelirler arasında bariz uyumsuzluk olanlardan bir bildirim almayı planlayan Bakanlık, bu bildirim ile uyumsuzluğu tespit edilenlerden açıklama isteyecek. Harcamaların kaynağı belgeleriyle açıklanacak.Beyan dışı bırakılmış olan gelirler mükellefler tarafından beyan edilebilecek. Harcama ile geliri arasındaki uyumsuzluğu verilen sürede açıklamayanlar, hem vergi hem de katlamalı ceza ödemek zorunda kalacak. Hiç açıklama yapmayanlar hakkında ise vergi incelemesi yapılacak.Kayıt dışı bıraktığı geliri kendisi beyan edenlere cezada indirim ise indirim uygulanacak.

