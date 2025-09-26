https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/1-ekimde-basliyor-sahte-fatura-kullananlara-vergi-kacakciligi-islemi-yapilacak-hapis-cezasinin-onu-1099683133.html

1 Ekim'de başlıyor: Sahte fatura kullananlara 'vergi kaçakçılığı' işlemi yapılacak, hapis cezasının önü açılacak

Sputnik Türkiye

Vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'den itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir aşamaya geçiyor. Yeni dönemde 'sahte faturayı bilmeden kullandım' savunması artık geçerli olmayacak ve sahte fatura kullananlara 'vergi kaçakçılığı' kapsamında işlem yapılacak, 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarının da önü açılacak. Yeni dönem 1 Ekim'de başlıyorSabah Gazetesi'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 1 Ekim tarihinde yeni bir safhaya geçiyor. Şirket sahiplerinin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek.Böylece, sahte belge kullananlar hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında işlem yapılacak ve 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almalarının önü açılacak. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı'nın mali belgelerde sahtecilik fiillerine yönelik başlattığı çalışma 1 Ekim Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.Vergi kaçakçılığı kapsamına girecekMevcutta sahte belge (fatura) kullandığı tespit edilen şirketler sahte belgeyi bilmeden kullandığını, belgeyi düzenleyen kişinin sorumlu tutulmasını iddia ederek yaptırımdan kurtuluyordu. Ancak şimdi yapılan düzenlemeyle şirketlerin, "sahte belgeyi bilmeden kullandığına" yönelik vergisel değerlendirmelere son verilerek, belgenin "bilerek" kullanıldığını esas alan bir yaklaşıma geçilecek. Böylece, sahte belge kullanan mükelleflerin önemli bölümü hakkında artık vergi kaçakçılığı kapsamında işlem tesis edilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanacak. Ayrıca bu kişiler hakkında vergi kaçakçılığı kapsamında suç duyurusunda bulunularak 3 ila 8 yıl arasında hapis cezası almaları sağlanacak.Denetim ekipleri riskli mükellefleri mercek altına alacakSahte belge kullanan mükelleflerden, kamu alacağını güvenceye almak için teminat istenecek. Geçmişi nedeniyle sahte belge kullanma yönünden riskli bulunanlar başta olmak üzere belirli kriterleri taşıyan mükellefler için tedbir alınacak. Teminat gösteremeyen mükellefler için ihtiyati haciz uygulaması da gündeme gelecek. VDK'nin Risk Analiz Merkezi'nde kullanılan Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi de mal ya da hizmet alım-satım işlemlerinin gerçek olup olmadığını risk skorlamasına bağlı olarak analiz edecek. Denetim ekipleri, riskli görülen mükelleflerin kapısını çalacak. Bu mükelleflerden, belgelere konu olan depolarındaki malları göstermesi, satmışsa belgelerini ibraz etmesi, üretimde kullanmışsa bu durumu kayıtlarıyla açıklaması istenecek. Para hareketleri, yoklamalar, kaydi ve fiili envanter sayımlarıyla sahte belge kullandığı kanıtlanan mükelleflere, denetim yapılmadan doğrudan işlem tesis edilecek.Kara para aklama soruşturması açılabilecekVergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçmişte sahte belge kullandığından şüphelenilen durumları da yazıyla mükellefe bildirecek. Böylece, mükellefe kayıtlarını düzeltme imkânı tanınacak. Sahte belge kullananlar yanında düzenleyenler de yakından takip edilecek. Sahte belge düzenleyerek bu suçu organize şekilde yürütenler araştırılacak ve konu para aklama boyutuyla ele alınacak.İncelemeler yapay zeka ile hızlanacakSahte belge düzenleyen mükelleflere yönelik aylar süren inceleme ve rapor süreçleri de yapay zekâ ve makine öğrenmesi algoritmalarıyla kısa sürede tamamlanacak. Böylece, sahte belge düzenleyenlerin hızla ceza alması sağlanacak. Sürecin hızlanması, zincir halinde sahte belge kullanan kişi ve şirketlerin tespit edilmesine ve bu şekilde elde edilen finansal avantajın önlenmesine neden olacak.

