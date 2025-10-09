https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/macron-gorev-suresinin-6-basbakanini-iki-gun-icinde-aciklayacak-1100045978.html

Macron, görev süresinin 6. başbakanını iki gün içinde açıklayacak

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 48 saat içinde yeni başbakanı seçeceğini duyurdu. Erken seçim söylentilerini savuşturduFransa'da en kısa süre görev yapan başbakan olarak tarihe geçen Sebastien Lecornu, son iki gündür siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından parlamentonun feshedilme olasılığının azalmaya başladığını söyledi. Lecornu "Parlamentoda bir çoğunluk var ve bu çoğunluk yeni seçimlerden kaçınmak istiyor" ifadelerini kullandı.Fransız televizyonunda dün akşam merakla beklenen röportajında ​​Lecornu, bir sonraki başbakanın kim olacağına dair hiçbir ipucu vermedi ancak, çoğu milletvekilinin yıl sonuna kadar bir bütçe geçirmenin acil bir ihtiyaç olduğunu da kabul ettiğini söyledi.Fransa tarihine geçtiLecornu, Fransa tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan oldu.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikinci dönemindeki Fransa başbakanları ve görev süreleri:Elisabeth Borne: 1 yıl, 7 ay, 24 gün (16 Mayıs 2022 - 9 Ocak 2024)Gabriel Attal: 7 ay, 27 gün (9 Ocak 2024 - 5 Eylül 2024)Michel Barnier: 3 ay, 8 gün (5 Eylül 2024 - 13 Aralık 2024)François Bayrou: 9 ay, 19 gün (13 Aralık 2024 - 9 Eylül 2025)Sebastien Lecornu: 27 gün (9 Eylül 2025 - 6 Ekim 2025)

