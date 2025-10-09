Hamas'tan ilk açıklama: 'Garantör devletleri anlaşmanın uygulanmasının geciktirilmesine izin vermemeye çağırıyoruz''

Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesi, işgalin kaldırılması, yardımların girişi ve esir değişimi konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyuruyoruz. Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ve ABD Başkanı'nın savaşı sona erdirme ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini sağlama yönündeki çabalarını takdir ediyoruz. Başkan Trump ve anlaşmanın garantör devletlerini, işgal hükümetini anlaşmanın gereklerini tam olarak uygulamaya mecbur kılmaya ve anlaşmanın uygulanmasından kaçınmasına veya geciktirmesine izin vermemeye çağırıyoruz. Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, ahde sadık kalacağımızı ve özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı da dahil olmak üzere halkımızın ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi teyit ediyoruz.