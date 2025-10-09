https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/kremlin-israil-ve-hamasin-gazze-planinin-ilk-asamasini-onaylamasindan-memnunuz-1100051492.html

Kremlin: İsrail ve Hamas'ın Gazze planının ilk aşamasını onaylamasından memnunuz

İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylaması hakkında Kremlin'den açıklama geldi. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de barış planının ilk aşamasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.Gazetecilerin Gazze'deki barış planının ilk aşamasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu çabaları kesinlikle destekliyoruz. Halihazırda Gazze'de ateşkesin sağlandığının gözlenmesinden genel bir memnuniyet duymamak imkansız. Tüm bu çabalar memnuniyetle karşılanabilir" dedi.Kesin yorum için anlaşmanın imzalanmasını beklemeyi de tavsiye eden Kremlin Sözcüsü, "Bugün imzaların atılacağını ve varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Trump, anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtmişti.🇷🇺🇹🇷🇺🇦'İstanbul'daki Ukrayna görüşmelerinde ciddi bir duraklama yaşanıyor'📍Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Ukrayna, Avrupalıların büyüsüne kapıldı ve şu anda bir barış sürecine sıcak bakmıyor🔴Kiev cephede bir şeylerin değişeceğini düşünüyor, ancak fiili durum tam tersini gösteriyor🔴İstanbul'daki Ukrayna görüşmelerinde ciddi bir duraklama yaşanıyor🔴Putin'in START Anlaşması'yla ilgili önerisine ABD'den bir tepki gelmedi🔴Putin ve Trump arasında yeni bir görüşme yapılması gündemde yok

