Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem: Çevre illerden de hissedildi
Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem: Çevre illerden de hissedildi
Saat 02.54'te Kütahya Simav'da Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.0 büyüklüğünde, AFAD verilerine göre ise 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem... 09.10.2025
2025-10-09T03:04+0300
2025-10-09T03:04+0300
2025-10-09T03:37+0300
Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem: Çevre illerden de hissedildi
03:04 09.10.2025 (güncellendi: 03:37 09.10.2025)
Saat 02.54'te Kütahya Simav'da Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.0 büyüklüğünde, AFAD verilerine göre ise 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir gibi çevre illerden de hissedildi.
AFAD'ın verdiği bilgiye göre Kütahya'nın Simav ilçesinde gece 02.54'te 4.9 büyüklüğünde 12.1 km derinlikte bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü için 5.0, derinliği için 8.1 kilometre bilgisini paylaştı.
Depremle ilgili olumsuz bir durum an itibarıyla bildirilmedi.