Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Saat 02.54'te Kütahya Simav'da Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.0 büyüklüğünde, AFAD verilerine göre ise 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.10.2025

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Kütahya'nın Simav ilçesinde gece 02.54'te 4.9 büyüklüğünde 12.1 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü için 5.0, derinliği için 8.1 kilometre bilgisini paylaştı.Depremle ilgili olumsuz bir durum an itibarıyla bildirilmedi.

