Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Çeyrek altın 9 bin lirayı aştı

Küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz indirimleri, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. Türkiye’de çeyrek altın 9 bin 147... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Fed’in faiz indirimleri, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.Ons altın 3 bin 977 dolara çıkarak tüm zamanların zirvesini görürken, Türkiye’de çeyrek altın 9 bin 147 lirayı buldu.Ekonomi uzmanları, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına yöneldiğini ifade ediyor ve fiyatlardaki yükselişin kısa vadede devam edebileceğini öngörüyor.

