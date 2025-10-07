Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/altin-fiyatlarinda-rekor-ustune-rekor-ceyrek-altin-9-bin-lirayi-asti-1100000476.html
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Çeyrek altın 9 bin lirayı aştı
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Çeyrek altın 9 bin lirayı aştı
Sputnik Türkiye
Küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz indirimleri, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. Türkiye’de çeyrek altın 9 bin 147... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T20:07+0300
2025-10-07T20:07+0300
türki̇ye
altın
gram altın
külçe altın
altın kan
ons altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
yarım gram altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1a/1070213724_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_659acbff6f6cf044ecbab1ffdc9fbb52.jpg
Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Fed’in faiz indirimleri, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.Ons altın 3 bin 977 dolara çıkarak tüm zamanların zirvesini görürken, Türkiye’de çeyrek altın 9 bin 147 lirayı buldu.Ekonomi uzmanları, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına yöneldiğini ifade ediyor ve fiyatlardaki yükselişin kısa vadede devam edebileceğini öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yatirimcilar-dikkat-unlu-yatirim-bankasi-altin-tahminlerini-yukseltti-1099989250.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/1a/1070213724_89:0:737:486_1920x0_80_0_0_59cc7eaae930a8fe2b88af9401ed87c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın, gram altın, külçe altın, altın kan, ons altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın
altın, gram altın, külçe altın, altın kan, ons altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Çeyrek altın 9 bin lirayı aştı

20:07 07.10.2025
© AAçeyrek altın
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AA
Abone ol
Küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz indirimleri, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. Türkiye’de çeyrek altın 9 bin 147 liraya kadar yükseldi.
Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Fed’in faiz indirimleri, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.
Ons altın 3 bin 977 dolara çıkarak tüm zamanların zirvesini görürken, Türkiye’de çeyrek altın 9 bin 147 lirayı buldu.
Ekonomi uzmanları, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına yöneldiğini ifade ediyor ve fiyatlardaki yükselişin kısa vadede devam edebileceğini öngörüyor.
TÜİK: Ağustos ayı enflasyonu 2,47 olurken yıllık enflasyon 51,97 olarak gerçekleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
EKONOMİ
Yatırımcılar dikkat: Ünlü yatırım bankası altın tahminlerini yükseltti
14:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала