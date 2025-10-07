https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/altin-fiyatlarinda-rekor-ustune-rekor-ceyrek-altin-9-bin-lirayi-asti-1100000476.html
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Çeyrek altın 9 bin lirayı aştı
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Çeyrek altın 9 bin lirayı aştı
Küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz indirimleri, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. Türkiye'de çeyrek altın 9 bin 147... 07.10.2025
Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Fed’in faiz indirimleri, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.Ons altın 3 bin 977 dolara çıkarak tüm zamanların zirvesini görürken, Türkiye’de çeyrek altın 9 bin 147 lirayı buldu.Ekonomi uzmanları, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına yöneldiğini ifade ediyor ve fiyatlardaki yükselişin kısa vadede devam edebileceğini öngörüyor.
Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor: Çeyrek altın 9 bin lirayı aştı
Küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz indirimleri, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı. Türkiye’de çeyrek altın 9 bin 147 liraya kadar yükseldi.
Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve Fed’in faiz indirimleri, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.
Ons altın 3 bin 977 dolara çıkarak tüm zamanların zirvesini görürken, Türkiye’de çeyrek altın 9 bin 147 lirayı buldu.
Ekonomi uzmanları, yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak altına yöneldiğini ifade ediyor ve fiyatlardaki yükselişin kısa vadede devam edebileceğini öngörüyor.