Hamas: Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini teslim ettik
Sputnik Türkiye
Gazze planının ilk aşaması iki taraf tarafından da onaylandı. Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'in serbest... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T06:53+0300
2025-10-09T06:53+0300
2025-10-09T07:04+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
hamas
gazze
i̇srail
ortadoğu
Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi.Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi.İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulamıştı.
Hamas: Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini teslim ettik
06:53 09.10.2025 (güncellendi: 07:04 09.10.2025)
Gazze planının ilk aşaması iki taraf tarafından da onaylandı. Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi.
Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi.
İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulamıştı.