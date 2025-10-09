Türkiye
Fransız politikacı Asselineau: Macron’un sekiz yıllık dönemi tam bir felaket
Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tüm politikalarının felaketle sonuçlandığını belirterek, tek doğru adımının ‘Filistin devletini tanımak’ olduğunu söyledi.Politikacı ayrıca, Fransa'nın Rusya'ya karşı Ukrayna yanlısı maceraya katılmasını da kınadı.
21:39 09.10.2025
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
© AP Photo / Yves Herman
Fransız politikacı François Asselineau, Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’ndaki sekiz yıllık iktidarı dönemindeki icraatların tüm alanlarda ‘felaketle’ sonuçlandığını belirtti.
Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tüm politikalarının felaketle sonuçlandığını belirterek, tek doğru adımının ‘Filistin devletini tanımak’ olduğunu söyledi.
Etkisinin olumlu olduğu tek bir alan yok. İster endüstriyel kalkınma, ister tarım, sağlık, güvenlik, göç, savunma, diplomasi veya uluslararası etki olsun, her alanda bir felaket. Bu zehirli mirasın tek istisnası Filistin devletinin tanınmasıdır; doğru yaptığı tek şey budur.
Politikacı ayrıca, Fransa'nın Rusya'ya karşı Ukrayna yanlısı maceraya katılmasını da kınadı.
