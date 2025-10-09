https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/fransiz-politikaci-asselineau-macronun-sekiz-yillik-donemi-tam-bir-felaket-1100069999.html
Fransız politikacı Asselineau: Macron’un sekiz yıllık dönemi tam bir felaket
Fransız politikacı Asselineau: Macron’un sekiz yıllık dönemi tam bir felaket
Sputnik Türkiye
Fransız politikacı François Asselineau, Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’ndaki sekiz yıllık iktidarı dönemindeki icraatların tüm alanlarda ‘felaketle’... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T21:39+0300
2025-10-09T21:39+0300
2025-10-09T21:36+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
elysee sarayı
filistin
ukrayna
halk birliği
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79cdefaf9872cff6a4ceb5bcf2bc9dfc.jpg
Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tüm politikalarının felaketle sonuçlandığını belirterek, tek doğru adımının ‘Filistin devletini tanımak’ olduğunu söyledi.Politikacı ayrıca, Fransa'nın Rusya'ya karşı Ukrayna yanlısı maceraya katılmasını da kınadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/macron-gorev-suresinin-6-basbakanini-iki-gun-icinde-aciklayacak-1100045978.html
fransa
filistin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c1bc5f66ec9c2ad46b4aed68c3a5003.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, emmanuel macron, elysee sarayı, filistin, ukrayna, halk birliği, avrupa
fransa, emmanuel macron, elysee sarayı, filistin, ukrayna, halk birliği, avrupa
Fransız politikacı Asselineau: Macron’un sekiz yıllık dönemi tam bir felaket
Fransız politikacı François Asselineau, Emmanuel Macron’un Elysee Sarayı’ndaki sekiz yıllık iktidarı dönemindeki icraatların tüm alanlarda ‘felaketle’ sonuçlandığını belirtti.
Cumhuriyetçi Halk Birliği lideri François Asselineau, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tüm politikalarının felaketle sonuçlandığını belirterek, tek doğru adımının ‘Filistin devletini tanımak’ olduğunu söyledi.
Etkisinin olumlu olduğu tek bir alan yok. İster endüstriyel kalkınma, ister tarım, sağlık, güvenlik, göç, savunma, diplomasi veya uluslararası etki olsun, her alanda bir felaket. Bu zehirli mirasın tek istisnası Filistin devletinin tanınmasıdır; doğru yaptığı tek şey budur.
Politikacı ayrıca, Fransa'nın Rusya'ya karşı Ukrayna yanlısı maceraya katılmasını da kınadı.