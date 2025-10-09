Türkiye
Faiz dalgası Asya’yı vurdu: Yeni Zelanda, Tayland ve Filipinler piyasayı şaşırttı
Faiz dalgası Asya’yı vurdu: Yeni Zelanda, Tayland ve Filipinler piyasayı şaşırttı
Yeni Zelanda, Tayland ve Filipinler’den art arda gelen faiz kararları piyasaları şaşırttı. Ekonomik belirsizlik ve siyasi krizler Asya ekonomilerinde büyüme... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Asya’da son iki günde üç merkez bankası beklenmedik faiz adımları attı. Bu gelişmeler, bölge ekonomilerinde büyüme ivmesinin zayıfladığına dair yeni sinyaller olarak değerlendiriliyor.Yeni Zelanda Merkez Bankası, ekonomik yavaşlama ve düşük güven nedeniyle politika faizini beklentilerin iki katı, yani 50 baz puan düşürdü. Kararın ardından ülke para birimi Yeni Zelanda doları (kiwi) dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti.Aynı gün Tayland Merkez Bankası, zayıf büyümeye rağmen faizleri sabit tuttu. Uzmanlar, ilerleyen aylarda faiz indirimi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Tayland’da enflasyon düşük seyrederken, yüksek borçluluk ve siyasi belirsizlik ekonomiyi baskılıyor. Filipinler Merkez Bankası, yatırımcı güvenini sarsan büyük bir yolsuzluk skandalının ardından faizleri 25 baz puan indirdi. Sel önleme projeleri için ayrılan milyarlarca doların usulsüz kullanıldığı iddiaları, hükümetin harcama planlarını da etkiledi. Bu kararın ardından Filipin pesosu yüzde 0,6 değer kaybetti.Ticaret savaşları baskıyı artırıyor Uzmanlara göre, Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle hız kazanan ticaret kısıtlamaları ve gümrük tarifeleri, Asya’nın ihracata dayalı ekonomilerini ciddi biçimde zorluyor.IMF'den uyarıIMF Başkanı Kristalina Georgieva, son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Birçok ekonomi korkulduğundan daha iyi ama ihtiyaç duyduğumuzdan daha kötü performans gösteriyor” dedi. Georgieva, küresel ekonominin ilk şokları atlattığını ancak yeni bir dalgalanma riskinin hala masada olduğunu vurguladı.
Yeni Zelanda, Tayland ve Filipinler'den art arda gelen faiz kararları piyasaları şaşırttı. Ekonomik belirsizlik ve siyasi krizler Asya ekonomilerinde büyüme endişesini artırıyor.
Asya’da son iki günde üç merkez bankası beklenmedik faiz adımları attı. Bu gelişmeler, bölge ekonomilerinde büyüme ivmesinin zayıfladığına dair yeni sinyaller olarak değerlendiriliyor.
Yeni Zelanda Merkez Bankası, ekonomik yavaşlama ve düşük güven nedeniyle politika faizini beklentilerin iki katı, yani 50 baz puan düşürdü. Kararın ardından ülke para birimi Yeni Zelanda doları (kiwi) dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti.
Aynı gün Tayland Merkez Bankası, zayıf büyümeye rağmen faizleri sabit tuttu. Uzmanlar, ilerleyen aylarda faiz indirimi ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Tayland’da enflasyon düşük seyrederken, yüksek borçluluk ve siyasi belirsizlik ekonomiyi baskılıyor.
Filipinler Merkez Bankası, yatırımcı güvenini sarsan büyük bir yolsuzluk skandalının ardından faizleri 25 baz puan indirdi. Sel önleme projeleri için ayrılan milyarlarca doların usulsüz kullanıldığı iddiaları, hükümetin harcama planlarını da etkiledi. Bu kararın ardından Filipin pesosu yüzde 0,6 değer kaybetti.

Ticaret savaşları baskıyı artırıyor

Uzmanlara göre, Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle hız kazanan ticaret kısıtlamaları ve gümrük tarifeleri, Asya’nın ihracata dayalı ekonomilerini ciddi biçimde zorluyor.

IMF'den uyarı

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Birçok ekonomi korkulduğundan daha iyi ama ihtiyaç duyduğumuzdan daha kötü performans gösteriyor” dedi. Georgieva, küresel ekonominin ilk şokları atlattığını ancak yeni bir dalgalanma riskinin hala masada olduğunu vurguladı.
