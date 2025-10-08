Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/imfden-dunyaya-uyari-kemerlerinizi-baglayin-belirsizlik-kalici-olacak-1100034402.html
IMF’den Dünya'ya uyarı: 'Kemerlerinizi bağlayın, belirsizlik kalıcı olacak'
Küresel ekonomi beklenenden iyi gidiyor gibi görünse de IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dayanıklılığın tam test edilmediğini belirsizliğin yeni normal... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T18:44+0300
2025-10-08T18:45+0300
ekonomi̇
kristalina georgieva
washington
uluslararası para fonu (imf)
imf
dünya bankası
washington
kristalina georgieva, washington, uluslararası para fonu (imf), imf, dünya bankası

IMF’den Dünya'ya uyarı: 'Kemerlerinizi bağlayın, belirsizlik kalıcı olacak'

18:44 08.10.2025 (güncellendi: 18:45 08.10.2025)
Küresel ekonomi beklenenden iyi gidiyor gibi görünse de IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dayanıklılığın tam test edilmediğini belirsizliğin yeni normal olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomideki son duruma ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Çarşamba günü bir düşünce kuruluşunda konuşan Georgieva, Kemerlerinizi bağlayın. Belirsizlik yeni normal ve kalıcı olacakdedi.

Altın tarihi zirvede

Georgieva’nın açıklamaları, altının ons fiyatının tarihinde ilk kez 4 bin dolara çıkmasının hemen ardından geldi. Uzmanlara göre yatırımcılar, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman arayışına yöneliyor.
Georgieva, ülkelerin güçlü ekonomik politikalar uyguladığını ve özel sektörün uyum sağladığını hatırlattı. Ancak “Küresel dayanıklılık henüz tam test edilmedi. Testin yakında gelebileceğine dair işaretler var. Altına olan küresel talebin yükselişine bakın” sözleriyle endişelerini dile getirdi.

Toplantılar öncesi kritik mesaj

IMF ve Dünya Bankası’nın gelecek hafta Washington’da yapılacak yıllık toplantıları öncesi konuşan Georgieva’nın uyarıları dikkat çekti. Küresel ekonomi bu yıl için yüzde 3 büyüme öngörüsünü koruyor. Ancak Georgieva, iyimserliğe kapılmamak gerektiğini belirtti.
EKONOMİ
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
29 Temmuz, 16:52
