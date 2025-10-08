https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/imfden-dunyaya-uyari-kemerlerinizi-baglayin-belirsizlik-kalici-olacak-1100034402.html
IMF’den Dünya'ya uyarı: 'Kemerlerinizi bağlayın, belirsizlik kalıcı olacak'
IMF'den Dünya'ya uyarı: 'Kemerlerinizi bağlayın, belirsizlik kalıcı olacak'
Küresel ekonomi beklenenden iyi gidiyor gibi görünse de IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dayanıklılığın tam test edilmediğini belirsizliğin yeni normal
18:44 08.10.2025 (güncellendi: 18:45 08.10.2025)
Küresel ekonomi beklenenden iyi gidiyor gibi görünse de IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dayanıklılığın tam test edilmediğini belirsizliğin yeni normal olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomideki son duruma ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Çarşamba günü bir düşünce kuruluşunda konuşan Georgieva, “Kemerlerinizi bağlayın. Belirsizlik yeni normal ve kalıcı olacak” dedi.
Georgieva’nın açıklamaları, altının ons fiyatının tarihinde ilk kez 4 bin dolara çıkmasının hemen ardından geldi. Uzmanlara göre yatırımcılar, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman arayışına yöneliyor.
Georgieva, ülkelerin güçlü ekonomik politikalar uyguladığını ve özel sektörün uyum sağladığını hatırlattı. Ancak “Küresel dayanıklılık henüz tam test edilmedi. Testin yakında gelebileceğine dair işaretler var. Altına olan küresel talebin yükselişine bakın” sözleriyle endişelerini dile getirdi.
Toplantılar öncesi kritik mesaj
IMF ve Dünya Bankası’nın gelecek hafta Washington’da yapılacak yıllık toplantıları öncesi konuşan Georgieva’nın uyarıları dikkat çekti. Küresel ekonomi bu yıl için yüzde 3 büyüme öngörüsünü koruyor. Ancak Georgieva, iyimserliğe kapılmamak gerektiğini belirtti.