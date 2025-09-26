https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/abdde-tarihi-dava-eski-fbi-baskani-james-comey-iki-suctan-yargilanacak-1099685120.html
ABD’de tarihi dava: Eski FBI Başkanı James Comey, iki suçtan yargılanacak
ABD’de tarihi dava: Eski FBI Başkanı James Comey, iki suçtan yargılanacak
Sputnik Türkiye
ABD’de eski FBI Başkanı James Comey, Kongre’ye verdiği ifadelerde yalan beyanda bulunduğu ve adaleti engellemeye çalıştığı gerekçesiyle iki ayrı suçlamayla... 26.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-26T12:02+0300
2025-09-26T12:02+0300
2025-09-26T12:02+0300
dünya
james comey
pam bondi
haberler
abd
hillary clinton
virginia
abd
alexandria
fbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103304/48/1033044843_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_14f09ef793fa67f6f7c297d3670d602a.jpg
ABD’nin Virginia eyaletinde toplanan bir federal büyük jüri, eski FBI Başkanı James Comey hakkında iki suçlamayla iddianame hazırladı. Suçlamalar, Comey’nin Eylül 2020’de Kongre’ye verdiği ifadelerde yalan söylediği ve Senato Yargı Komitesi’nin soruşturmasını engellemeye çalıştığı iddialarına dayanıyor.Suçlamaların detaylarıABD Adalet Bakanlığı, Comey hakkında üç ayrı suçlama değerlendirilmesini istemiş, ancak jüri yalnızca ikisini yeterli bulmuştu.Trump ve Adalet Bakanlığı’nın rolüİddianame, Başkan Donald Trump’ın Adalet Bakanı Pam Bondi’ye, siyasi rakiplerini daha agresif biçimde soruşturması çağrısı yapmasının hemen ardından geldi. Davayı ise kısa süre önce Trump’ın avukatlığını da yapmış olan Lindsey Halligan yürütüyor. Bu durum, Beyaz Saray ile Adalet Bakanlığı arasındaki bağımsızlık duvarının çöktüğü yorumlarına yol açtı.Comey’den i̇lk tepki: MasumumJames Comey suçlamaları reddederek, “Ben masumum. Yargı sistemine güveniyorum. Ailem ve ben Trump’a karşı durmanın bedellerini yıllardır biliyoruz. Diz çökmeyeceğiz” dedi. Avukatı Patrick Fitzgerald da müvekkilinin mahkemede aklanacağına inandıklarını açıkladı.Yargılama süreci ve olası cezalarSiyasi tepkilerDemokratlar, iddianameyi “hukukun üstünlüğüne saldırı” olarak nitelendirirken, Trump sosyal medya hesabından Comey için “Ülkenin gördüğü en kötü insanlardan biri” ifadelerini kullandı.Comey’nin çalkantılı kariyeri2013–2017 yılları arasında FBI Başkanlığı yapan Comey, Hillary Clinton’ın e-posta soruşturmasını yürütmesi ve Trump’ın Rusya bağlantılarını araştırırken görevden alınması ile gündeme gelmişti. 2017’de Trump ile görüşmelerine dair tuttuğu notların basına sızması büyük tartışma yaratmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/muhalif-lider-sor-moldova-ancak-rusyayla-guclu-bir-ittifak-icinde-basarili-olabilir-1099681264.html
virginia
abd
alexandria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103304/48/1033044843_193:0:3000:2105_1920x0_80_0_0_bcf862cafc1867225a9733903a42cba4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
james comey, pam bondi, haberler, abd, hillary clinton, virginia, abd, alexandria, fbi, adalet bakanlığı
james comey, pam bondi, haberler, abd, hillary clinton, virginia, abd, alexandria, fbi, adalet bakanlığı
ABD’de tarihi dava: Eski FBI Başkanı James Comey, iki suçtan yargılanacak
ABD’de eski FBI Başkanı James Comey, Kongre’ye verdiği ifadelerde yalan beyanda bulunduğu ve adaleti engellemeye çalıştığı gerekçesiyle iki ayrı suçlamayla resmen itham edildi. Başkan Donald Trump’ın uzun süredir hedefinde olan Comey, suçlamaları reddederek kendisini savunmaya hazırlanıyor.
ABD’nin Virginia eyaletinde toplanan bir federal büyük jüri, eski FBI Başkanı James Comey hakkında iki suçlamayla iddianame hazırladı. Suçlamalar, Comey’nin Eylül 2020’de Kongre’ye verdiği ifadelerde yalan söylediği ve Senato Yargı Komitesi’nin soruşturmasını engellemeye çalıştığı iddialarına dayanıyor.
Birinci suçlama:
Comey’nin, FBI
içinden bir kaynağın basına sızdırılmasını yetkilendirmediğini söylemesi.
İkinci suçlama:
Senato soruşturmasını yanıltmaya çalışarak adaleti engelleme
.
ABD Adalet Bakanlığı
, Comey hakkında üç ayrı suçlama değerlendirilmesini istemiş, ancak jüri yalnızca ikisini yeterli bulmuştu.
Trump ve Adalet Bakanlığı’nın rolü
İddianame, Başkan Donald Trump
’ın Adalet Bakanı Pam Bondi’ye
, siyasi rakiplerini daha agresif biçimde soruşturması çağrısı yapmasının hemen ardından geldi. Davayı ise kısa süre önce Trump’ın avukatlığını da yapmış olan Lindsey Halligan
yürütüyor. Bu durum, Beyaz Saray ile Adalet Bakanlığı arasındaki bağımsızlık duvarının çöktüğü
yorumlarına yol açtı.
Comey’den i̇lk tepki: Masumum
James Comey suçlamaları reddederek, “Ben masumum. Yargı sistemine güveniyorum. Ailem ve ben Trump’a karşı durmanın bedellerini yıllardır biliyoruz. Diz çökmeyeceğiz” dedi. Avukatı Patrick Fitzgerald da müvekkilinin mahkemede aklanacağına inandıklarını açıkladı.
Yargılama süreci ve olası cezalar
Comey’nin ilk duruşması 9 Ekim’de Virginia, Alexandria’daki federal mahkemede
görülecek.
Suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis cezası
alabilir.
Bu dava, bir FBI başkanının ilk kez ceza davasıyla yargılanması açısından tarihi bir önem taşıyor
.
Demokratlar
, iddianameyi “hukukun üstünlüğüne saldırı” olarak nitelendirirken, Trump sosyal medya hesabından Comey için “Ülkenin gördüğü en kötü insanlardan biri” ifadelerini kullandı.
Comey’nin çalkantılı kariyeri
2013–2017 yılları arasında FBI Başkanlığı yapan Comey, Hillary Clinton’ın
e-posta soruşturmasını yürütmesi ve Trump’ın Rusya bağlantılarını araştırırken görevden alınması
ile gündeme gelmişti. 2017’de Trump ile görüşmelerine dair tuttuğu notların basına sızması büyük tartışma yaratmıştı.