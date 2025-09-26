https://anlatilaninotesi.com.tr/20250926/abdde-tarihi-dava-eski-fbi-baskani-james-comey-iki-suctan-yargilanacak-1099685120.html

ABD’de tarihi dava: Eski FBI Başkanı James Comey, iki suçtan yargılanacak

26.09.2025

ABD’nin Virginia eyaletinde toplanan bir federal büyük jüri, eski FBI Başkanı James Comey hakkında iki suçlamayla iddianame hazırladı. Suçlamalar, Comey’nin Eylül 2020’de Kongre’ye verdiği ifadelerde yalan söylediği ve Senato Yargı Komitesi’nin soruşturmasını engellemeye çalıştığı iddialarına dayanıyor.Suçlamaların detaylarıABD Adalet Bakanlığı, Comey hakkında üç ayrı suçlama değerlendirilmesini istemiş, ancak jüri yalnızca ikisini yeterli bulmuştu.Trump ve Adalet Bakanlığı’nın rolüİddianame, Başkan Donald Trump’ın Adalet Bakanı Pam Bondi’ye, siyasi rakiplerini daha agresif biçimde soruşturması çağrısı yapmasının hemen ardından geldi. Davayı ise kısa süre önce Trump’ın avukatlığını da yapmış olan Lindsey Halligan yürütüyor. Bu durum, Beyaz Saray ile Adalet Bakanlığı arasındaki bağımsızlık duvarının çöktüğü yorumlarına yol açtı.Comey’den i̇lk tepki: MasumumJames Comey suçlamaları reddederek, “Ben masumum. Yargı sistemine güveniyorum. Ailem ve ben Trump’a karşı durmanın bedellerini yıllardır biliyoruz. Diz çökmeyeceğiz” dedi. Avukatı Patrick Fitzgerald da müvekkilinin mahkemede aklanacağına inandıklarını açıkladı.Yargılama süreci ve olası cezalarSiyasi tepkilerDemokratlar, iddianameyi “hukukun üstünlüğüne saldırı” olarak nitelendirirken, Trump sosyal medya hesabından Comey için “Ülkenin gördüğü en kötü insanlardan biri” ifadelerini kullandı.Comey’nin çalkantılı kariyeri2013–2017 yılları arasında FBI Başkanlığı yapan Comey, Hillary Clinton’ın e-posta soruşturmasını yürütmesi ve Trump’ın Rusya bağlantılarını araştırırken görevden alınması ile gündeme gelmişti. 2017’de Trump ile görüşmelerine dair tuttuğu notların basına sızması büyük tartışma yaratmıştı.

