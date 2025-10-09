Türkiye
Almanya ihracatında büyük gerileme: ABD’ye satışlar son 4 yılın en düşüğünde, Trump'ın vergi engeli ülkeyi sarsıyor
Almanya ihracatında büyük gerileme: ABD’ye satışlar son 4 yılın en düşüğünde, Trump'ın vergi engeli ülkeyi sarsıyor
Almanya’nın ihracatı üst üste ikinci ayda geriledi. ABD’ye yapılan sevkiyatlar son dört yılın en düşük seviyesine indi. Uzmanlara göre Trump yönetiminin gümrük... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Almanya'nın toplam ihracatı ağustos ayında önceki aya göre yüzde 0.5 oranında azaldı. İstatistik ofisinden aktarılan verilere göre, ABD'ye yapılan ihracat son dört yılın en düşük seviyesine gerileyerek ekonomide yeni bir gerginlik yarattı.Verilere göre, ülkenin ihracatı ikinci ay üst üste düşüş kaydetti. ABD'ye yapılan sevkiyatlar ise beşinci ayda da geriledi. Uzmanlar, "Bu düşüşün ardında Trump yönetiminin sert tarifeleri var" değerlendirmesinde bulundu.Ticaret fazlası artarken endişe büyüyor Toplam ithalat da yüzde 1.3 azaldı. Böylece Almanya'nın ticaret fazlası 17.2 milyar euroya çıktı. Ancak bu tablo ekonomide iyileşme anlamına gelmiyor. Analistlere göre, azalan dış talep ve sanayi üretimindeki daralma, ülkeyi yeniden resesyon riskiyle karşı karşıya bırakıyor.Hafta başında açıklanan raporlarda, otomotiv üretimindeki duraklamalar ve fabrika siparişlerindeki düşüş dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin ardından üçüncü çeyrekte büyümenin negatif olabileceği konuşuluyor.
Almanya’nın ihracatı üst üste ikinci ayda geriledi. ABD’ye yapılan sevkiyatlar son dört yılın en düşük seviyesine indi. Uzmanlara göre Trump yönetiminin gümrük vergileri Berlin ekonomisini yeniden resesyona sürükleyebilir.
Almanya’nın toplam ihracatı ağustos ayında önceki aya göre yüzde 0.5 oranında azaldı. İstatistik ofisinden aktarılan verilere göre, ABD’ye yapılan ihracat son dört yılın en düşük seviyesine gerileyerek ekonomide yeni bir gerginlik yarattı.
Verilere göre, ülkenin ihracatı ikinci ay üst üste düşüş kaydetti. ABD’ye yapılan sevkiyatlar ise beşinci ayda da geriledi. Uzmanlar, “Bu düşüşün ardında Trump yönetiminin sert tarifeleri var” değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret fazlası artarken endişe büyüyor

Toplam ithalat da yüzde 1.3 azaldı. Böylece Almanya’nın ticaret fazlası 17.2 milyar euroya çıktı. Ancak bu tablo ekonomide iyileşme anlamına gelmiyor. Analistlere göre, azalan dış talep ve sanayi üretimindeki daralma, ülkeyi yeniden resesyon riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
Hafta başında açıklanan raporlarda, otomotiv üretimindeki duraklamalar ve fabrika siparişlerindeki düşüş dikkat çekmişti. Bu gelişmelerin ardından üçüncü çeyrekte büyümenin negatif olabileceği konuşuluyor.
