Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’yle makamında bir araya geldi.Görüşmede Türkiye'yle Irak ve Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve karşılıklı iş birliği alanları ele alındı. Ayrıca, iki tarafın ortak ilgi alanına giren siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

2025

