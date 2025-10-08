https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/cumhurbaskani-erdogan-israilin-saldirilari-bir-an-once-durdurulmali-1100019791.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda değerlendirmelerde bulundu. 08.10.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in saldırılarının bir kez daha durdurulması gerektiğini belirterek "Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar" dedi.Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ankara'da yaşanan su kesintileri üzerinden eleştirerek "Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:"Gazze soykırımında da Gazi Meclisimiz ve AK Parti grubumuz takdire şayan duruş sergiledi. Cesaretli duruşta öncülüğü biz yaptık, Cumhur İttifakı yaptı. Her birinizi tüm kalbimle tebrik ediyorum. 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği 170 bin Gazzeli mazlumun yaralandığı bu tolu kıyımın son bulması için gereken neyse yapıyoruz.'İsrail barışa giden süreci baltalayan saldırılarına devam etmektedir'Her alanda yoğun çaba içindeyiz. İsrail'in artan saldırganlığı görüşmelerimizde hep ilk sırada yer alıyor. İsrail hükümetinin bölgemizi sürükleyebileceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Gayemiz daha fazla kan ve gözyaşı akmadan bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanması. Gazzeli mazlumların 2 yıldır çektiği acının dinmesi arzumuzdur. Bölgemizi bu cendereden çıkarmak istiyoruz. Trump, müsbet cevap vermiş ve barış iradesini ortaya koymuştur fakat barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barılı Filistinlilere yüklemek ne adildir ne de gerçekçi yaklaşımdır. İsrail barışa giden süreci baltalayan saldırılarına devam etmektedir. Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar.Gazze'yi devasa enkaz yığınına çevirdiler ama ne yaptılarsa Gazze'nin direnişini kıramadılar, Gazze halkını teslim alamadılar. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. Bugünkü görüşmeler kritik önemdedir. Güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. 5 Ekim'de 81 ilimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştu ise Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulacaktır.'Belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır'Yeni yasama yılı çok ama çok mühimdir. Yeni dönemde bizi çok yoğun bir gündem bekliyor. Hep birinizden aktif katkı bekliyorum. Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. AK Parti, fıtratı itibariyle reformların partisidir.Belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır. Soruşturmaların üzerine gidilmelidir. Milyarlarca lira akbabalara verimiş, hizmetin kırıntısı yok. Kamuda şeffatlığı ve verimliliği daha da artıracak reform hamlesine destek verilmesini istiyorum.Belediyelerdeki itibar kaybına neden olan ana muhalefetin desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır. Beyefendi dün çıkmış daha çöpünü bile toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ya sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Milleti her gün trafikte perişan ediyorsunuz, özür dileyeceğinize yüzsüzce sataşıyorsunuz. Hadi kendinize saygınız yok Ankara'da elinde su bidonu ile bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok. Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan insanımıza zerre saygınız yok.Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor.Sivil anayasa mesajıŞartlar ne olursa olsun sivil anayasa hedefimizden kopmayacağız. Yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacı tam olarak karşılanamadı. Anayasal metinlerine özüne sirayet eden vesayetçi ruh, pek çok yerde varlığını yaşatacak kaleler inşa etmiştir. 1982 anayasası miadını çok doldurmuştur. Siyasat kurumu olarak bu sorunu ne kadar erken çözebilirsek o kadar büyük hizmet etmiş oluruz.AK Parti ve cumhur İttifakı olarak bu konuda yapıcı yaklaşım içindeyiz. Muhalefetten de benzer tavrı görmeyi arzu ediyoruz. Siyaset arenasında rekabet halinde olmamız ülkenin hayrına olan meselelerde ayrışacağımız anlamına gelmez. Elbette demokratik zeminde kıyasıya mücadele edeceğiz. Siyasetin tabiatında olan diyalog ve uzlaşı kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Siyasette düşman yoktur. Rakip veya müttefik vardır. Kamplaşma siyasetinin içinde olmadık ve olmayacağız."

