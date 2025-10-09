Türkiye
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde öğle saatlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 09.10.2025
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sıçuan eyaletine bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.
09:48 09.10.2025
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
TÜRKİYE
Deprem sonrası Üşümezsoy'un Simav değerlendirmesi gündem oldu
07:57
