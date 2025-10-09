Türkiye
Çankırı'da 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafa kafatası bulundu
Çankırı'da 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafa kafatası bulundu
Çankırı'da devam eden kazılarda 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafaya ait bütünlüğünü koruyan bir kafatası bulundu. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Çankırı'da sürdürülen kazılarda 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafaya ait bütünlüğünü koruyan bir kafatası bulundu. 24 yıldır süren kazılarda bugüne kadar atların atalarına ait üç tür, fillerin atalarına ait iki tür, zürafaların atalarına ait dört tür, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller, gergedangiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 516 adet diş, leğen kemiği, kafatası, boynuz gibi bütüne yakın fosil ve pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.Anadolu'da bir ilk olduğunu düşünüyorum Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Bu senenin en güzel örneklerinden bir tanesi zürafagillere ait kafatası. Şimdiye kadar bu kadar bütün bir kafatasının Anadolu'da bulunmadığını düşünüyorum. Çankırı'da aslında şimdiye kadar 4 zürafa türümüz vardı. Belki bu beşinci tür olarak açıklanacaktır. Bilimsel çalışmaları devam ediyor, detay analizler yapılacak. Şimdilik temizlik işlemlerini yapabildik. Temizlik çalışmaları bitince onarımları yapılarak, ondan sonra da bilimsel değerlendirmesini yaptığımızda muhtemelen yeni bir tür olarak karşımıza çıkacaktır." diye konuştu.Zürafa kafatasının 7 ile 9 milyon yıl arasında tarihlendirdikleri bir alandan çıktığını dile getiren Erol, "Biraz daha belki eskiye, eskiye derken 7 milyona değil de 9 milyon yıla doğru giden bir tarihlendirme yapılabileceğini düşünüyorum. Daha çok çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii ki bunların üzerinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda daha ayrıntılı, daha net bilgiler verebileceğiz." şeklinde konuştu.Gergedan kafası da bulunduErol, bu sezonki kazılarda yaban domuzu türüne ait çok sayıda fosil bulunmasının yanı sıra yeni bir tür olabileceğini düşündükleri gergedan kafatası da bulduklarını aktardı.
Çankırı'da 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafa kafatası bulundu

14:49 09.10.2025
Çankırı'da devam eden kazılarda 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafaya ait bütünlüğünü koruyan bir kafatası bulundu.
Çankırı'da sürdürülen kazılarda 9 milyon yıllık olduğu değerlendirilen zürafaya ait bütünlüğünü koruyan bir kafatası bulundu. 24 yıldır süren kazılarda bugüne kadar atların atalarına ait üç tür, fillerin atalarına ait iki tür, zürafaların atalarına ait dört tür, kılıç dişli kedigiller, su samurları, oklu kirpiler, ayılar, domuzgiller, gergedangiller gibi 43 farklı türe ait 4 bin 516 adet diş, leğen kemiği, kafatası, boynuz gibi bütüne yakın fosil ve pek çok da küçük parça halinde fosile ulaşıldı.
Anadolu'da bir ilk olduğunu düşünüyorum

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Bu senenin en güzel örneklerinden bir tanesi zürafagillere ait kafatası. Şimdiye kadar bu kadar bütün bir kafatasının Anadolu'da bulunmadığını düşünüyorum. Çankırı'da aslında şimdiye kadar 4 zürafa türümüz vardı. Belki bu beşinci tür olarak açıklanacaktır. Bilimsel çalışmaları devam ediyor, detay analizler yapılacak. Şimdilik temizlik işlemlerini yapabildik. Temizlik çalışmaları bitince onarımları yapılarak, ondan sonra da bilimsel değerlendirmesini yaptığımızda muhtemelen yeni bir tür olarak karşımıza çıkacaktır." diye konuştu.
Zürafa kafatasının 7 ile 9 milyon yıl arasında tarihlendirdikleri bir alandan çıktığını dile getiren Erol, "Biraz daha belki eskiye, eskiye derken 7 milyona değil de 9 milyon yıla doğru giden bir tarihlendirme yapılabileceğini düşünüyorum. Daha çok çalışmalar yapılması gerekiyor. Tabii ki bunların üzerinde yapılacak değerlendirmeler sonucunda daha ayrıntılı, daha net bilgiler verebileceğiz." şeklinde konuştu.

Gergedan kafası da bulundu

Erol, bu sezonki kazılarda yaban domuzu türüne ait çok sayıda fosil bulunmasının yanı sıra yeni bir tür olabileceğini düşündükleri gergedan kafatası da bulduklarını aktardı.
