Norveç’te bulunan 9 bin yıllık ‘gizemli alet’ tüm teorileri yıktı: 'İnsanlık tarihinde bildiğimiz her şeyi değiştirecek'

Norveç'in Horten bölgesinde yapılan rutin kazılarda arkeologlar, 9 bin yıl öncesine ait binlerce eserin yanı sıra nadir bir Taş Devri çekici ve prehistorik bir...

Norveç’in Horten kentinde bisiklet yolu yapımı öncesi yürütülen kazılar, tarih öncesi döneme ait önemli bir keşifle sonuçlandı. Arkeologlar, bölgede yaklaşık 5 bin eser, kemik parçaları ve taş aletler buldu. En dikkat çekici buluntu ise, delikli bir taş “çekiç başı” oldu.Bu nadir bulgu, insanlık tarihinin yerleşik hayata geçiş dönemine dair yeni ipuçları sunuyor.5 bin eser arasında nadir bir ‘taş çekiç’Kazılarda bulunan taş obje, ilk bakışta sıradan bir yuvarlak taş gibi görünse de, ortasındaki oyulmuş delik onun bir çekiç ya da tokmak olarak kullanıldığını ortaya koydu.Kazı ekibinden arkeolog Silje Harstad, “Taşın üzerinde ezilme izleri var. Bu da onun bir araç olarak kullanıldığını gösteriyor,” dedi.Hårstad, taşın kemikten yapılmış sivri uçlu bir aletle delindiğini tahmin ettiklerini belirtti. Bazı benzer dönem eserlerinin törensel amaçlarla yapıldığını, ancak bu parçanın günlük işlerde kullanılan işlevsel bir alet olduğunu vurguladı.“Bu bir Taş Devri çekici — muhtemelen lif yumuşatmak veya malzeme ezmek için kullanıldı,” diyen Hårstad, bulgunun benzersiz olduğunu ifade etti.Taş ev kalıntıları yerleşik hayata geçişi gösteriyorKazı alanında ayrıca yaklaşık 9 metrekarelik küçük bir kulübenin kalıntıları bulundu. Alanın en yüksek noktasında yer alan kulübede taş bir ocak tespit edildi. Bu da yapının, geçici bir barınaktan ziyade kalıcı bir konut olduğunu gösteriyor.Kıyıya daha yakın bölgelerde ise hayvan kemikleri bulundu. Devam eden analizler, kemiklerin hangi türlere ait olduğunu ve avcılık tekniklerini ortaya çıkaracak. Ayrıca, bulunan kömürleşmiş fındık kabukları, yerleşimin tarihlendirilmesinde kullanılacak.Norveç tarihine işık tutan bulgularArkeologlar, Horten’deki bu keşfin Norveç’in erken insan yerleşim tarihine dair bilinmeyenleri aydınlattığını söylüyor.Bölgedeki insanlar, uzun süre avcı-toplayıcı yaşam tarzını sürdürmüş, ancak bu bulgular onların artık küçük topluluklar hâlinde yerleşmeye başladığını kanıtlıyor.Hårstad, “Bu bölge adeta bir zaman kapsülü gibi. İnsanların nasıl yaşadığını, aletlerini nasıl yaptığını ve ilk topluluk yapılarını nasıl kurduğunu anlamamıza yardımcı oluyor,” ifadelerini kullandı.

