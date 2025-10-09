https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/borcu-olanlar-dikkat-kredi-karti-borcu-yapilanmasinda-yarin-son-gun--1100046373.html
Borcu olanlar dikkat: Kredi kartı borcu yapılanmasında yarın son gün
Borcu olanlar dikkat: Kredi kartı borcu yapılanmasında yarın son gün
Sputnik Türkiye
BDDK'nın kredi kartı borcu yapılandırma başvurusunda yarın son gün. Uzmanlar ciddi bir başvuru olmasını beklediklerini dile getirdi. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T10:47+0300
2025-10-09T10:47+0300
2025-10-09T10:47+0300
ekonomi̇
merkez bankası
bddk
kredi kartı
kredi kartı limiti
borç
borç yapılandırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg
BDDK'nın bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü yani yarın sona erecek. Borçları 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanırken, azami faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlendi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kuvvetle muhtemel çok ciddi bir başvuru olmasını beklendiğini belirtirken, faiz oranının da uygun olduğunu dile getirdi. Yeniden yapılandırma uygulaması nasıl işleyecek?BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak. Alınan karar kapsamında TCMB de kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ornek-odeme-tablosu-ortaya-cikti-kredi-karti-ve-kredi-borcu-nasil-yapilandirilacak-1088544854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_99e1bdcd01aa49b44b13f02d62232c8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
merkez bankası, bddk, kredi kartı, kredi kartı limiti, borç, borç yapılandırma
merkez bankası, bddk, kredi kartı, kredi kartı limiti, borç, borç yapılandırma
Borcu olanlar dikkat: Kredi kartı borcu yapılanmasında yarın son gün
BDDK'nın kredi kartı borcu yapılandırma başvurusunda yarın son gün. Uzmanlar ciddi bir başvuru olmasını beklediklerini dile getirdi.
BDDK'nın bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü yani yarın sona erecek. Borçları 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanırken, azami faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlendi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kuvvetle muhtemel çok ciddi bir başvuru olmasını beklendiğini belirtirken, faiz oranının da uygun olduğunu dile getirdi.
Yeniden yapılandırma uygulaması nasıl işleyecek?
BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak. Alınan karar kapsamında TCMB de kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.