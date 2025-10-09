Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/borcu-olanlar-dikkat-kredi-karti-borcu-yapilanmasinda-yarin-son-gun--1100046373.html
Borcu olanlar dikkat: Kredi kartı borcu yapılanmasında yarın son gün
Borcu olanlar dikkat: Kredi kartı borcu yapılanmasında yarın son gün
Sputnik Türkiye
BDDK'nın kredi kartı borcu yapılandırma başvurusunda yarın son gün. Uzmanlar ciddi bir başvuru olmasını beklediklerini dile getirdi. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T10:47+0300
2025-10-09T10:47+0300
ekonomi̇
merkez bankası
bddk
kredi kartı
kredi kartı limiti
borç
borç yapılandırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg
BDDK'nın bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü yani yarın sona erecek. Borçları 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanırken, azami faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlendi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kuvvetle muhtemel çok ciddi bir başvuru olmasını beklendiğini belirtirken, faiz oranının da uygun olduğunu dile getirdi. Yeniden yapılandırma uygulaması nasıl işleyecek?BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak. Alınan karar kapsamında TCMB de kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ornek-odeme-tablosu-ortaya-cikti-kredi-karti-ve-kredi-borcu-nasil-yapilandirilacak-1088544854.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_99e1bdcd01aa49b44b13f02d62232c8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, bddk, kredi kartı, kredi kartı limiti, borç, borç yapılandırma
merkez bankası, bddk, kredi kartı, kredi kartı limiti, borç, borç yapılandırma

Borcu olanlar dikkat: Kredi kartı borcu yapılanmasında yarın son gün

10:47 09.10.2025
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2025
© AA
Abone ol
BDDK'nın kredi kartı borcu yapılandırma başvurusunda yarın son gün. Uzmanlar ciddi bir başvuru olmasını beklediklerini dile getirdi.
BDDK'nın bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü yani yarın sona erecek. Borçları 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanırken, azami faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlendi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kuvvetle muhtemel çok ciddi bir başvuru olmasını beklendiğini belirtirken, faiz oranının da uygun olduğunu dile getirdi.

Yeniden yapılandırma uygulaması nasıl işleyecek?

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak. Alınan karar kapsamında TCMB de kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.
Kredi kartlarında faiz oranları güncellendi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2024
EKONOMİ
Örnek ödeme tablosu ortaya çıktı: Kredi kartı ve kredi borcu nasıl yapılandırılacak?
28 Eylül 2024, 09:36

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала