https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/borcu-olanlar-dikkat-kredi-karti-borcu-yapilanmasinda-yarin-son-gun--1100046373.html

Borcu olanlar dikkat: Kredi kartı borcu yapılanmasında yarın son gün

Borcu olanlar dikkat: Kredi kartı borcu yapılanmasında yarın son gün

Sputnik Türkiye

BDDK'nın kredi kartı borcu yapılandırma başvurusunda yarın son gün. Uzmanlar ciddi bir başvuru olmasını beklediklerini dile getirdi. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-09T10:47+0300

2025-10-09T10:47+0300

2025-10-09T10:47+0300

ekonomi̇

merkez bankası

bddk

kredi kartı

kredi kartı limiti

borç

borç yapılandırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg

BDDK'nın bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü yani yarın sona erecek. Borçları 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanırken, azami faiz oranı yüzde 3.11 olarak belirlendi. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, kuvvetle muhtemel çok ciddi bir başvuru olmasını beklendiğini belirtirken, faiz oranının da uygun olduğunu dile getirdi. Yeniden yapılandırma uygulaması nasıl işleyecek?BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak. Alınan karar kapsamında TCMB de kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/ornek-odeme-tablosu-ortaya-cikti-kredi-karti-ve-kredi-borcu-nasil-yapilandirilacak-1088544854.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, bddk, kredi kartı, kredi kartı limiti, borç, borç yapılandırma