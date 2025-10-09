Bir kentte Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi: 210 gram ekmeğin fiyatı belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/bir-kentte-halk-ekmek-fiyatlarina-zam-geldi-210-gram-ekmegin-fiyati-belli-oldu-1100047133.html

İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan maliyetler nedeniyle Halk Ekmek fiyatını 8 liradan 10 liraya yükseltti.

İzmir'de Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 210 gramlık Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. 8 liradan satılan ekmek artık 10 liradan satışa sunulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kentte ekmek fiyatı 12 buçuk liradan 15 liraya yükselirken Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını sabit tutmuştu. Ancak artan maliyetler ile uzun süredir mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası’ndaki hizmetin kesintiye uğramaması için zorunlu olarak yeni fiyatlandırma kararı aldı" denildi. Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen diğer ekmekler kaç lira oldu?Yeni tarifeye göre Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 210 gramlık normal ve kepekli ekmekler 10 lira, 450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmekler 35 lira, 450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri 40 lira, 500 gramlık galeta unu 40 lira, 1 kilogramlık karakılçık ekmeği 75 lira bedelle satışa sunulacak. Öte yandan, kentte ekmek fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükselirken Halk Ekmek, 8 TL olan fiyatını sabit tutmuştu.

