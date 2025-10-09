Ben-Gvir ateşkese karşı oy kullanacak: ‘Başbakan, Hamas yönetiminin devamına izin vermeyeceğimizi taahhüt etti’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/ben-gvir-ateskese-karsi-oy-kullanacak-basbakan-hamas-yonetiminin-devamina-izin-vermeyecegimizi-1100070525.html
22:15 09.10.2025 (güncellendi: 22:16 09.10.2025)
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin onayına sunulacak rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına karşı oy kullanacağını açıkladı.
Otzma Yehudit Başkanı ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşma hakkında konuştu.
Bakan Ben-Gvir, “Tüm rehinelerin serbest bırakılmasından memnunuz, ancak katilleri serbest bırakmaya karşı oy kullanacağız” ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir, “Son günlerde Başbakan Netanyahu'yla yaptığım görüşmelerde, hiçbir koşulda Hamas yönetiminin Gazze’de devamına izin veren bir hükümetin parçası olmayacağımı net bir şekilde belirttim. Başbakan da bana bunun böyle olacağını taahhüt etti” dedi.