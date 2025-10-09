https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/ben-gvir-ateskese-karsi-oy-kullanacak-basbakan-hamas-yonetiminin-devamina-izin-vermeyecegimizi-1100070525.html

Ben-Gvir ateşkese karşı oy kullanacak: ‘Başbakan, Hamas yönetiminin devamına izin vermeyeceğimizi taahhüt etti’

Ben-Gvir ateşkese karşı oy kullanacak: ‘Başbakan, Hamas yönetiminin devamına izin vermeyeceğimizi taahhüt etti’

Otzma Yehudit Başkanı ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşma hakkında konuştu.Bakan Ben-Gvir, “Tüm rehinelerin serbest bırakılmasından memnunuz, ancak katilleri serbest bırakmaya karşı oy kullanacağız” ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, “Son günlerde Başbakan Netanyahu'yla yaptığım görüşmelerde, hiçbir koşulda Hamas yönetiminin Gazze’de devamına izin veren bir hükümetin parçası olmayacağımı net bir şekilde belirttim. Başbakan da bana bunun böyle olacağını taahhüt etti” dedi.

