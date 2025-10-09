Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Ben-Gvir ateşkese karşı oy kullanacak: ‘Başbakan, Hamas yönetiminin devamına izin vermeyeceğimizi taahhüt etti’
Ben-Gvir ateşkese karşı oy kullanacak: ‘Başbakan, Hamas yönetiminin devamına izin vermeyeceğimizi taahhüt etti’
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin onayına sunulacak rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına karşı oy kullanacağını... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-09T22:15+0300
2025-10-09T22:16+0300
Otzma Yehudit Başkanı ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşma hakkında konuştu.Bakan Ben-Gvir, “Tüm rehinelerin serbest bırakılmasından memnunuz, ancak katilleri serbest bırakmaya karşı oy kullanacağız” ifadelerini kullandı. Ben-Gvir, “Son günlerde Başbakan Netanyahu'yla yaptığım görüşmelerde, hiçbir koşulda Hamas yönetiminin Gazze’de devamına izin veren bir hükümetin parçası olmayacağımı net bir şekilde belirttim. Başbakan da bana bunun böyle olacağını taahhüt etti” dedi.
22:15 09.10.2025 (güncellendi: 22:16 09.10.2025)
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, hükümetin onayına sunulacak rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına karşı oy kullanacağını açıkladı.
Otzma Yehudit Başkanı ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını öngören anlaşma hakkında konuştu.
Bakan Ben-Gvir, “Tüm rehinelerin serbest bırakılmasından memnunuz, ancak katilleri serbest bırakmaya karşı oy kullanacağız” ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir, “Son günlerde Başbakan Netanyahu'yla yaptığım görüşmelerde, hiçbir koşulda Hamas yönetiminin Gazze’de devamına izin veren bir hükümetin parçası olmayacağımı net bir şekilde belirttim. Başbakan da bana bunun böyle olacağını taahhüt etti” dedi.
