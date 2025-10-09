https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/barcelona-israil-takiminin-taleplerine-reddetti-1100041698.html
Barcelona, İsrail takımının taleplerine reddetti
Barcelona, İsrail takımının taleplerine reddetti
İspanya'nın Barcelona Kulübü, İsrail takımı Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in 15 Ekim'de Baxi Manresa ile oynayacağı Avrupa Kupası (EuroCup) maçı öncesi...
2025-10-09T07:03+0300
2025-10-09T07:03+0300
2025-10-09T07:03+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
i̇srail
barcelona
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/09/1100041543_59:0:841:440_1920x0_80_0_0_9272cebfd31740586ded1eb9b660745d.jpg
i̇srail
i̇srail, barcelona
Barcelona, İsrail takımının taleplerine reddetti
İspanya'nın Barcelona Kulübü, İsrail takımı Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in 15 Ekim'de Baxi Manresa ile oynayacağı Avrupa Kupası (EuroCup) maçı öncesi tesislerini kullanma ve antrenman yapma talebini reddetti.
Katalonya radyosu RAC1'in verdiği haberde, Barcelona, İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in, Eurocup'ın üçüncü haftasında 15 Ekim'de Nou Congost salonunda Baxi Manresa ile oynayacağı maç öncesinde, sabah saatlerinde Blaugrana Salonu'ndaki tesislerini kullanma talebine kamu düzeni gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi.
RAC1, Barcelona'nın "lojistik ve kamu düzenini bozma gerekçeleriyle" İsrail takımına kapılarını açmadığını duyurdu.
Diğer yandan İspanya'da Spor Bakanlığına bağlı olan Sporda Şiddet, Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Devlet Komisyonu, Baxi Manresa-Hapoel Bank Yahav Jerusalem maçını "yüksek riskli" ilan etti.
Komisyon, Baxi Manresa'dan organizatör kulüp olarak "güvenlik önlemlerini güçlendirmek için gerekli adımları atmaya" çağırdı.
Baxi Manresa'nın bazı taraftar grupları ise İsrail'in Gazze'deki soykırımının protesto edilmesi için Katalan kulübü ile İsrail takımı arasındaki maçın askıya alınması çağrısında bulunan bir açıklama yayınladı.
Laguna Tenerife-Bnei Herzliya maçının ertelenmesi istendi
İspanya'da İsrail takımlarına karşı benzer bir tepki de Kanarya Adaları'nda oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim'de Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentinde oynanacak Laguna Tenerife-Bnei Herzliya maçının ertelenmesi talep edildi.
La Laguna Belediye Başkanı Luis Yeray Gutierrez, İspanyol basınına yaptığı açıklamada,"Spor aracılığıyla soykırımı aklayamayız" diyerek, Laguna Tenerife-Bnei Herzliya maçının ertelenmesini istedi.