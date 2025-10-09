Türkiye
Avrupa Parlamentosu, Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırımları birleştirme çağrısı yaptı
Avrupa Parlamentosu, Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırımları birleştirme çağrısı yaptı
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu’na, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları birleştirerek benzer önlemleri Belarus, İran ve Kuzey Kore’ye de uygulama... 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Parlamento'nun internet sitesinde yayımlanan kararda, AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu'ndan, Rusya'ya yönelik yaptırımların etkinliğini ve etkisini artırması istendi.Kararda, Rusya'nın temel gelir kaynaklarını hedef alan güçlü bir 19. yaptırım paketinin derhal kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ABD'li ortaklarla birlikte Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını sürdürme ve genişletme, aynı politikayı Belarus, İran ve Kuzey Kore gibi Rusya'yı destekleyen ülkelere uygulama ve Çinli şirketlere yaptırımlar getirme çağrısı yapıldı.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın 'uzun vadeli' bir stratejisi olduğunun altını çizmiş, öte yandan tek taraflı yaptırımların aynı zamanda tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini vurgulamıştı.Rus lider, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğuna değinirken, ülkesinin Batı'nın kendisi için yarattığı tüm sorunları çözeceğini ifade etmişti.
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu’na, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları birleştirerek benzer önlemleri Belarus, İran ve Kuzey Kore’ye de uygulama çağrısında bulundu.
Parlamento’nun internet sitesinde yayımlanan kararda, AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu’ndan, Rusya’ya yönelik yaptırımların etkinliğini ve etkisini artırması istendi.
Kararda, Rusya’nın temel gelir kaynaklarını hedef alan güçlü bir 19. yaptırım paketinin derhal kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ABD’li ortaklarla birlikte Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını sürdürme ve genişletme, aynı politikayı Belarus, İran ve Kuzey Kore gibi Rusya’yı destekleyen ülkelere uygulama ve Çinli şirketlere yaptırımlar getirme çağrısı yapıldı.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın ‘uzun vadeli’ bir stratejisi olduğunun altını çizmiş, öte yandan tek taraflı yaptırımların aynı zamanda tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini vurgulamıştı.
Rus lider, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğuna değinirken, ülkesinin Batı'nın kendisi için yarattığı tüm sorunları çözeceğini ifade etmişti.
