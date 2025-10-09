Türkiye
ASKİ duyurdu: Ankara’da su kesintisi sona erdi
ASKİ duyurdu: Ankara’da su kesintisi sona erdi
türki̇ye
ankara
su kesintisi
aski̇
abb
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü, 29 Eylül’de Kesikköprü hattında meydana gelen iki ana boru patlağının ardından başlattığı onarım ve yenileme çalışmalarını başarıyla tamamladı.Açıklamada, “Bugün itibarıyla Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadı” denilerek, hattaki su akışının tamamen normale döndüğü bildirildi.Çelik boru döşeme i̇şlemi 6 ekim’de tamamlandıASKİ’nin açıklamasında, çelik boru döşeme çalışmalarının 6 Ekim itibarıyla tamamlandığı ifade edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında hatta üç farklı arızanın daha meydana geldiği, bunlardan birinin ise yaklaşık 10-12 saat süren yoğun kaynak işlemiyle giderildiği belirtildi.ASKİ ekipleri, çalışmalar boyunca 24 saat esasına göre görev yaparak hem arıza onarımlarını tamamladı hem de hattın dayanıklılığını artıracak güçlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi.
türki̇ye
ankara
ASKİ duyurdu: Ankara’da su kesintisi sona erdi

10:33 09.10.2025
Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kesikköprü hattında yürütülen onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. 29 Eylül’de meydana gelen boru patlaklarının ardından başlatılan çalışmaların bitmesiyle birlikte, Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü, 29 Eylül’de Kesikköprü hattında meydana gelen iki ana boru patlağının ardından başlattığı onarım ve yenileme çalışmalarını başarıyla tamamladı.
Açıklamada, “Bugün itibarıyla Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadı” denilerek, hattaki su akışının tamamen normale döndüğü bildirildi.

Çelik boru döşeme i̇şlemi 6 ekim’de tamamlandı

ASKİ’nin açıklamasında, çelik boru döşeme çalışmalarının 6 Ekim itibarıyla tamamlandığı ifade edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında hatta üç farklı arızanın daha meydana geldiği, bunlardan birinin ise yaklaşık 10-12 saat süren yoğun kaynak işlemiyle giderildiği belirtildi.
ASKİ ekipleri, çalışmalar boyunca 24 saat esasına göre görev yaparak hem arıza onarımlarını tamamladı hem de hattın dayanıklılığını artıracak güçlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi.
