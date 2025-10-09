https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/aski-duyurdu-ankarada-su-kesintisi-sona-erdi-1100046071.html

ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi sona erdi

ASKİ duyurdu: Ankara’da su kesintisi sona erdi

09.10.2025

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü, 29 Eylül’de Kesikköprü hattında meydana gelen iki ana boru patlağının ardından başlattığı onarım ve yenileme çalışmalarını başarıyla tamamladı.Açıklamada, “Bugün itibarıyla Ankara genelinde su alamayan hiçbir bölge kalmadı” denilerek, hattaki su akışının tamamen normale döndüğü bildirildi.Çelik boru döşeme i̇şlemi 6 ekim’de tamamlandıASKİ’nin açıklamasında, çelik boru döşeme çalışmalarının 6 Ekim itibarıyla tamamlandığı ifade edildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında hatta üç farklı arızanın daha meydana geldiği, bunlardan birinin ise yaklaşık 10-12 saat süren yoğun kaynak işlemiyle giderildiği belirtildi.ASKİ ekipleri, çalışmalar boyunca 24 saat esasına göre görev yaparak hem arıza onarımlarını tamamladı hem de hattın dayanıklılığını artıracak güçlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi.

