Uzmanı uyardı: 'SGK hizmet dökümünüzde 'S' harfi daha büyük tehlike, emekliliğiniz iptal edilebilir'

SGK'nın e-Devlet'teki hizmet dökümünde 'K' harfi görenlerin emekliliğinin iptal edilebileceği uyarısı sonrasında SGK Başuzmanı'ndan bu kez de 'S' harfi uyarısı... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı uyarıda herkesi hizmet dökümünü kontrol etmesi çağrısında bulunmuş ve 'Hizmet dökümünüzde 'K' harfi gördüyseniz emeklilik hesaplarınız geçerli sayılmayabilir' demişti. Bu kez de SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan yeni uyarı geldi. Karakaş, "Mesele sadece "K" meselesi değil" derken, "Eğer "S" harfi varsa "K" harfinden daha tehlikeli" dedi. Karakaş, 'S' harfinde 'doğrudan doğruya artık bu sahte sigortalılığın söz konusu' olduğunun altını çizdi. SGK'dan 'K' harfi uyarısı SGK sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Hizmet dökümünüzde "K" harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir' denildi. Milyonlarca kişi e-Devlet üzerinden 'harf kontrolü' yaparken bu kez de SGK Başuzmanı İsa Karakaş başka bir noktaya dikkat çekerek uyardı. Hangi harf daha tehlikeli?TGRT Haber'de konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu bilgileri paylaştı: ✔ "Ben başmüfettişiyim, bu konularda teftiş yapmış bir uzmanım aynı zamanda bizzat. Mesele sadece "K" meselesi değil. O medyaya yansıdı ama eksik yansıdı. Mesele sadece "K" değil, "Ş" harfi var, "S" harfi var, bir de "K" harfi var, 3 harf var. Bunu yıllardır ben gündeme getiriyorum.SGK diyor ki bir iş yerinde eğer çalışıyorsanız, maaş alıyorsanız SSK'lı olabilirsiniz. Eğer çalışmadan işte muhasebeciye para vererek, bilmem diğerine para vererek kendinizi bir iş yerinden sigortalı gösteriyorsanız ben bunu iptal ederim, emekli olsanız bile iptal ederim, kaç yıl geçerse iptal ederim çünkü ben bunu sahte sigortalı kabul ederim.✔ Yine "K" harfi dediğiniz SGK anlamında kontrol edilecek bir iş yeri, kontrollü. "Ş" harfi dediğiniz şüpheli, daha şüphe halinde olduğu için ben bunu şüpheli görüyorum, ileride bunu kontrol edip teftişini yapacağım anlamına geliyor.✔ Eğer "S" harfi varsa "K" harfinden daha tehlikeli. "S" harfi doğrudan doğruya artık bu sahte sigortalılık söz konusu, sahte iş yeri söz konusu, bu anlamda sen emekli mi oldun, 3 yıl oldun, 5 yıl geçti, ne kadar geçerse geçsin, ister yurt dışı borçlanmasıyla gurbetçi ol yurt içinde emekli ol, SGK bunu eninde sonunda iptal olur."

