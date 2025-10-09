https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/ak-parti-sozcusu-celik-erdogan-gazze-icin-insanlik-ittifakini-harekete-gecirdi-1100051718.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdoğan, Gazze İçin 'İnsanlık İttifakı'nı harekete geçirdi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Erdoğan, Gazze İçin 'İnsanlık İttifakı'nı harekete geçirdi
09.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086140900_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_674ba808b125a10be4e239e334d3dea1.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, ateşkesin sağlanmasının Gazze halkı açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, “Bu süreç, hem insani yardımların ulaştırılması hem de katliamların durdurulması bakımından kritik bir eşiğin geçilmesini sağladı” dedi.'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnsanlık İttifakı'nı harekete geçirdi'Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşkes sürecindeki rolüne dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldiğinde ‘insanlık ittifakı’ adına yükü tek başına taşıdı; yeri geldiğinde tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için bütün gücünü seferber etti” ifadelerini kullandı.Erdoğan’ın diplomatik girişimlerinin, Gazze’de barış ve insani yardımın önünü açtığını belirten Çelik, Türkiye’nin bu süreçteki kararlı duruşuna vurgu yaptı.Uluslararası katkılara dikkat çektiAçıklamasında uluslararası girişimlere de değinen Çelik, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planı ve siyasi iradesinin bu sürecin önünü açtığını, Katar ve Mısır’ın da çözüm sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Çelik, “Barışa yönelik her adım, bölge halklarının güvenliği ve huzuru açısından değerlidir” dedi.'Bağımsız Filistin Devleti kurulana dek mücadele sürecek'Filistin davasına bağlılık vurgusu yapan Çelik, “1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.Çelik, Filistin halkının direnişine ve adalet arayışına desteğin süreceğini belirtti.Konuşmasının sonunda Filistin’de hayatını kaybeden siviller için rahmet dileyen Çelik, “Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, ateşkesin sağlanmasının Gazze halkı açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, “Bu süreç, hem insani yardımların ulaştırılması hem de katliamların durdurulması bakımından kritik bir eşiğin geçilmesini sağladı” dedi.
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnsanlık İttifakı'nı harekete geçirdi'
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşkes sürecindeki rolüne dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız yeri geldiğinde ‘insanlık ittifakı’ adına yükü tek başına taşıdı; yeri geldiğinde tüm insanlık ittifakını harekete geçirmek için bütün gücünü seferber etti” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın diplomatik girişimlerinin, Gazze’de barış ve insani yardımın önünü açtığını belirten Çelik, Türkiye’nin bu süreçteki kararlı duruşuna vurgu yaptı.
Uluslararası katkılara dikkat çekti
Açıklamasında uluslararası girişimlere de değinen Çelik, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planı ve siyasi iradesinin bu sürecin önünü açtığını, Katar ve Mısır’ın da çözüm sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Çelik, “Barışa yönelik her adım, bölge halklarının güvenliği ve huzuru açısından değerlidir” dedi.
'Bağımsız Filistin Devleti kurulana dek mücadele sürecek'
Filistin davasına bağlılık vurgusu yapan Çelik, “1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Çelik, Filistin halkının direnişine ve adalet arayışına desteğin süreceğini belirtti.
Konuşmasının sonunda Filistin’de hayatını kaybeden siviller için rahmet dileyen Çelik, “Masum yavrular başta olmak üzere izzet ve şeref abidesi tüm Filistinli şehitlerimize Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.