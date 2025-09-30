https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/bakanlik-duyurdu-unlu-bebek-markasinin-urunu-icin-toplatma-karari-cikti-1099801526.html
Bakanlık duyurdu: Ünlü bebek markasının ürünü için toplatma kararı çıktı
Ticaret Bakanlığı, Ebebek firmasına ait Hello Baby markalı çocuk peluş çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yapılmamasına karar verdi. 30.09.2025
Ebebek firmasına ait Hello Baby markalı çocuk köpek peluş çantası için Ticaret Bakanlığı piyasadan toplatma kararı verdi. Ürünün parçalarının üç yaş altı çocuklar için boğulma tehlikesi yaratabileceğine dikkat çekildi. 3 yaş altı çocuklarda boğulmaya neden olabilir uyarısı Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha eklendi. Bakanlık yaptığı denetimler sonucunda Ebebek firmasına ait Hello Baby markalı çocuk peluş çantasının piyasadan toplatılıp piyasa arzının yasaklanmasına karar verildi. Ürünün toplatılmasının gerekçesi olarak ise, "Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması)" ifadeleri kullanıldı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncak Güvenliği -Mekanik Ve Fiziksel Özellikler (Ts En 71-1) Kapsamında Yapılan Testler Sonucunda, Küçük Parça Oluştuğundan 3 Yaş Altı Çocuklar İçin Boğulma Tehlikesi İçermektedir." ifadeleri yer aldı.
