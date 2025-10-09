https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/ahmet-hakan-huseyin-kocabiyikin-10-yil-once-yedigi-hurmalar-1100042510.html

Ahmet Hakan: Hüseyin Kocabıyık'ın 10 yıl önce yediği hurmalar

Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısında eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ı değerlendirdi. Nisan 2025'te AK Parti'den ihraç edilen Kocabıyık için "Eeee Hüseyin Efendi. 10 yıl önce yediğin hurmalar, 10 yıl sonra adamı işte böyle tırmalar" diyen Hakan şunları kaydetti:Tutuklanan Kocabıyık için Gazeteci Ahmet Hakan "Mahkeme, bu ve buna benzer sözlerini “tehdit” ve “hakaret” kapsamında değerlendirmiş olacak ki... Kocabıyık’ın tutuklanmasına karar verdi. Peki bu, haksız bir karar mı? Kocabıyık’ın geçmiş dönemde bu konuda verdiği içtihatlara bakacak olursak... Asla değil, kata değil" ifadelerini kullandı.

