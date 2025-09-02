Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/afganistan-depreminde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-bin-400e-yukseldi-1099022829.html
Afganistan depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 400'e yükseldi
Afganistan depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 400'e yükseldi
Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 8 kilometre derinlikteki depremde en az 1400 kişi hayatını kaybetti, 3000’den fazla kişi yaralandı. Gece boyunca en... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Afganistan’ın doğusunda kaydedilen depremin ardından bilanço ağırlaştı. Yetkililer, şu ana kadar 1400’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 3000’den fazla yaralının bulunduğunu açıkladı. Ana depremi takip eden en az dokuz artçı sarsıntının en büyüğü 5.2 olarak kaydedildi. Artçılar, gece boyunca halk arasında paniğe neden oldu.En çok etkilenen bölgelerKunar Afet Yönetim Otoritesi, depremin özellikle Nur Gol, Soki, Watpur, Manogi ve Chapadare ilçelerinde yıkıma yol açtığını bildirdi. Afganistan Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma faaliyetleri için en az 40 hava destek uçuşu yapıldığını duyurdu.Arama kurtarma devam ediyorTaliban yetkilileri ve Birleşmiş Milletler, depremden ağır hasar gören bölgelerde acil müdahale başlattı. Ulaşımın zor olduğu dağlık bölgelerde köylüler, kendi imkanlarıyla enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor. Çok sayıda evin çöktüğü bölgelerde enkaz altında kalanların kurtarılması için zamanla yarışılıyor.Kerpiç evler büyük risk altındaAfganistan’da halkın büyük bölümü kerpiç ve alçak katlı evlerde yaşıyor. Bu nedenle depremlerde can kayıpları daha da artıyor. Ülke, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için sık sık yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalıyor.Geçmiş depremlerAfganistan’da 2023 yılında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde en az 2000 kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar, ülkede deprem güvenliği ve afet yönetiminin yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.
Afganistan depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 400'e yükseldi

13:27 02.09.2025
Abone ol
Afganistan'ın doğusunda meydana gelen 8 kilometre derinlikteki depremde en az 1400 kişi hayatını kaybetti, 3000'den fazla kişi yaralandı. Gece boyunca en büyüğü 5.2 olan artçı sarsıntılar panik yarattı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, dağlık bölgelerde köylüler kendi imkanlarıyla enkaz kaldırıyor.
Afganistan’ın doğusunda kaydedilen depremin ardından bilanço ağırlaştı. Yetkililer, şu ana kadar 1400’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 3000’den fazla yaralının bulunduğunu açıkladı. Ana depremi takip eden en az dokuz artçı sarsıntının en büyüğü 5.2 olarak kaydedildi. Artçılar, gece boyunca halk arasında paniğe neden oldu.

En çok etkilenen bölgeler

Kunar Afet Yönetim Otoritesi, depremin özellikle Nur Gol, Soki, Watpur, Manogi ve Chapadare ilçelerinde yıkıma yol açtığını bildirdi. Afganistan Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma faaliyetleri için en az 40 hava destek uçuşu yapıldığını duyurdu.

Arama kurtarma devam ediyor

Taliban yetkilileri ve Birleşmiş Milletler, depremden ağır hasar gören bölgelerde acil müdahale başlattı. Ulaşımın zor olduğu dağlık bölgelerde köylüler, kendi imkanlarıyla enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor. Çok sayıda evin çöktüğü bölgelerde enkaz altında kalanların kurtarılması için zamanla yarışılıyor.

Kerpiç evler büyük risk altında

Afganistan’da halkın büyük bölümü kerpiç ve alçak katlı evlerde yaşıyor. Bu nedenle depremlerde can kayıpları daha da artıyor. Ülke, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için sık sık yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalıyor.

Geçmiş depremler

Afganistan’da 2023 yılında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde en az 2000 kişi hayatını kaybetmişti. Uzmanlar, ülkede deprem güvenliği ve afet yönetiminin yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.
