2025 Nobel Ödülleri ne zaman? Nobel Ödülü kazananlar kim?

2025 Nobel Ödülleri haftası, tıp alanında yapılan ilk açıklamayla resmen başladı. Tıp ödülüyle başlayan Nobel haftası, 13 Ekim’e kadar sürecek. 09.10.2025, Sputnik Türkiye

2025 Nobel Ödülleri, ilk olarak fizyoloji veya tıp dalındaki ödülün açıklanmasıyla resmi açılışını yaptı.Tıp ödülünün ardından fizik, kimya, edebiyat, barış ve ekonomi ödülleriyle devam edecek ödül haftası, 13 Ekim’e kadar sürecek. Açıklanan takvime göre ödüller sırasıyla şu şekilde duyurulacak:Fizik, kimya ve ekonomi ödüllerini İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, tıp ödülünü Karolinska Enstitüsü Nobel Meclisi, edebiyat ödülünü İsveç Akademisi ve barış ödülünü ise Norveç Nobel Komitesi açıklıyor. Her bir ödülün değeri bu yıl 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.2 milyon dolar) olarak belirlendi.Nobel Ödülleri’nin kökeni nedir?Nobel Ödülleri, dinamitin mucidi Alfred Nobel’in 1895 tarihli vasiyetiyle kuruldu. Nobel, servetinin büyük kısmını her yıl insanlığa en büyük faydayı sağlayan kişi ve kurumlara verilecek ödüller için bağışladı. İlk ödüller 1901’de fizik, kimya, tıp, edebiyat ve barış alanlarında verildi. 1968’de İsveç Merkez Bankası’nın girişimiyle ekonomi dalı da eklendi.Nobel Ödülü adayları açıklandı mı?Her yıl Nobel komiteleri, seçilmiş akademisyenleri, geçmiş kazananları ve uzmanları aday göstermeleri için davet ediyor. Adaylıklar 31 Ocak’a kadar gizli şekilde toplanıyor ve listeler 50 yıl boyunca açıklanmıyor. Kişiler kendi adlarını aday gösteremiyor ancak birden fazla kişi tarafından önerilebiliyor. Bilim ödülleri genellikle uzun yıllar boyunca etkisi kanıtlanmış keşifleri onurlandırırken, Barış Ödülü çoğu zaman güncel olaylara duyarlılığıyla öne çıkıyor.Nobel Barış Ödülü neden gündem oldu?Bu yılın Nobel Barış Ödülü, dünya genelindeki çatışmaların gölgesinde özellikle yakından takip ediliyor. Gazze’de devam eden savaş ve diğer krizler, ödülün kime gideceğine dair tartışmaları yoğunlaştırdı. Ancak gündemin büyük kısmı, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini Nobel’e layık görmesi etrafında dönüyor. Trump, 'yedi savaşı bitirdiğini' savunarak ödülü hak ettiğini öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Pakistan hükümeti Trump’ı aday gösterdi, ancak bu başvurular takvim süresi dolduktan sonra yapıldı.Nobel Barış Ödülü ne zaman?2025 Nobel Barış Ödülü açıklaması Türkiye saatiyle 10 Ekim Cuma günü saat 12.00’de yapılacak.2025 Nobel Ödülü kazananları kim?Fizyoloji veya Tıp alanında Mary E. Brunkow, Shimon Sakaguchi ve Fred Ramsdell, bağışıklık sistemine ilişkin keşifleriyle ödüle layık görüldü.Fizik alanında Michel Devoret, John M. Martinis ve John Clarke, kuantum teknolojileri üzerine yaptıkları çalışmalarıyla Nobel aldı.Kimya alanında ise Omar M. Yaghi, Susumu Kitagawa ve Richard Robson, metal-organik iskeletler (MOF) konusundaki öncü araştırmalarıyla ödüle değer görüldü.

