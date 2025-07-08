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Filistin'de iki devletli çözüm görüşüldü: Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Filistin'de iki devletli çözüm görüşüldü: Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Ardından ikili, Filisitin'de iki devletli çözümü görüştü. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı. Ayrıca ikilinin akşam yemeğinde Filistin'de iki devletli çözüm görüşüldü.'Bizi tehdit etmemeli'Trump'a iki devletli çözümün mümkün olup olmadığı sorulduğunda, Trump'ın yanıtlaması için sözü Netanyahu'ya bıaktığı bildirildi. Netanyahu ise verdiği cevapta, "Filistinlilerin kendilerini yönetebilecekleri tüm yetkilere sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum, ancak bu yetkilerin hiçbiri bizi tehdit etmemeli" ifadelerini kullandı.'Nobel Barış Ödülüne Trump'ı aday gösterdim'Görüşmede Netanyahu, Trump'a, Nobel Ödül Komitesi'ne ABD liderini Barış Ödülü'ne aday göstermesi için bir mektup gönderdiğini bildirdi. Yaptığı konuşmada Netanyahu, şunları söyledi:Trump ise, Netanyahu'ya teşekkür ederek, böyle bir girişimden haberi olmadığını söyledi.
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Filistin'de iki devletli çözüm görüşüldü: Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

03:57 08.07.2025 (güncellendi: 03:58 08.07.2025)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinDonald Trump Benyamin Netanyahu
Donald Trump Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Ardından ikili, Filisitin'de iki devletli çözümü görüştü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede Netanyahu, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıkladı. Ayrıca ikilinin akşam yemeğinde Filistin'de iki devletli çözüm görüşüldü.

'Bizi tehdit etmemeli'

Trump'a iki devletli çözümün mümkün olup olmadığı sorulduğunda, Trump'ın yanıtlaması için sözü Netanyahu'ya bıaktığı bildirildi. Netanyahu ise verdiği cevapta, "Filistinlilerin kendilerini yönetebilecekleri tüm yetkilere sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum, ancak bu yetkilerin hiçbiri bizi tehdit etmemeli" ifadelerini kullandı.

'Nobel Barış Ödülüne Trump'ı aday gösterdim'

Görüşmede Netanyahu, Trump'a, Nobel Ödül Komitesi'ne ABD liderini Barış Ödülü'ne aday göstermesi için bir mektup gönderdiğini bildirdi. Yaptığı konuşmada Netanyahu, şunları söyledi:
"Sayın Başkan, Nobel Ödül Komitesi'ne gönderdiğim mektubu size sunmak istiyorum. Bu mektupta, fazlasıyla hak ettiğiniz Barış Ödülü'ne aday gösteriliyorsunuz. Ödülü almalısınız"
Trump ise, Netanyahu'ya teşekkür ederek, böyle bir girişimden haberi olmadığını söyledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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