Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
'Zelenskiy, Suudi bankasına her ay milyonlarca dolar transfer ediyor'
'Zelenskiy, Suudi bankasına her ay milyonlarca dolar transfer ediyor'
Batı'dan gelen yardımların az ve yavaş olduğunu her fırsatta dile getiren Zelenskiy'in Suudi Arabistan'a her ay büyük miktarda para gönderdiği ifade edildi. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Vladimir Zelenskiy'in Suudi Arabistan'daki bir bankaya her ay yaklaşık 50 milyon dolar transfer ettiğini belirtti.Luna, blog yazarı Danny Jones'a verdiği röportajda, "Zelenskiy'in her ay yaklaşık 50 milyon doları bir Suudi bankasına aktardığı anlaşılıyor. Bu tuhaf" dedi.Luna, röportaj sırasında paylaştığı söz konusu bilginin kaynağını belirtmedi.Zelenskiy, daha önce Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmek için gerekli kaynağa sahip olmamasından ve Batı'nın yardımlarının yavaş gelmesinden şikayet etmişti.
'Zelenskiy, Suudi bankasına her ay milyonlarca dolar transfer ediyor'

Batı'dan gelen yardımların az ve yavaş olduğunu her fırsatta dile getiren Zelenskiy'in Suudi Arabistan'a her ay büyük miktarda para gönderdiği ifade edildi.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Vladimir Zelenskiy'in Suudi Arabistan'daki bir bankaya her ay yaklaşık 50 milyon dolar transfer ettiğini belirtti.

Luna, blog yazarı Danny Jones'a verdiği röportajda, "Zelenskiy'in her ay yaklaşık 50 milyon doları bir Suudi bankasına aktardığı anlaşılıyor. Bu tuhaf" dedi.

Luna, röportaj sırasında paylaştığı söz konusu bilginin kaynağını belirtmedi.

Zelenskiy, daha önce Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmek için gerekli kaynağa sahip olmamasından ve Batı'nın yardımlarının yavaş gelmesinden şikayet etmişti.
UKRAYNA KRİZİ
İngiliz gönüllü savaşçı: Zelenskiy, Hitler'le aynı alanda tarihe geçecek
