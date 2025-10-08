https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/zelenskiy-suudi-bankasina-her-ay-milyonlarca-dolar-transfer-ediyor-1100016916.html

'Zelenskiy, Suudi bankasına her ay milyonlarca dolar transfer ediyor'

'Zelenskiy, Suudi bankasına her ay milyonlarca dolar transfer ediyor'

Sputnik Türkiye

Batı'dan gelen yardımların az ve yavaş olduğunu her fırsatta dile getiren Zelenskiy'in Suudi Arabistan'a her ay büyük miktarda para gönderdiği ifade edildi. 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T11:33+0300

2025-10-08T11:33+0300

2025-10-08T11:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

batı

temsilciler meclisi

vladimir zelenskiy

suudi arabistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_0:16:1051:607_1920x0_80_0_0_e1ac5ac4b6d6f40a57fbb9d4360fcf06.jpg

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Vladimir Zelenskiy'in Suudi Arabistan'daki bir bankaya her ay yaklaşık 50 milyon dolar transfer ettiğini belirtti.Luna, blog yazarı Danny Jones'a verdiği röportajda, "Zelenskiy'in her ay yaklaşık 50 milyon doları bir Suudi bankasına aktardığı anlaşılıyor. Bu tuhaf" dedi.Luna, röportaj sırasında paylaştığı söz konusu bilginin kaynağını belirtmedi.Zelenskiy, daha önce Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmek için gerekli kaynağa sahip olmamasından ve Batı'nın yardımlarının yavaş gelmesinden şikayet etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ingiliz-gonullu-savasci-zelenskiy-hitlerle-ayni-alanda-tarihe-gececek-1100007493.html

ukrayna

batı

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, batı, temsilciler meclisi, vladimir zelenskiy, suudi arabistan