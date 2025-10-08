Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ingiliz-gonullu-savasci-zelenskiy-hitlerle-ayni-alanda-tarihe-gececek-1100007493.html
İngiliz gönüllü savaşçı: Zelenskiy, Hitler'le aynı alanda tarihe geçecek
İngiliz gönüllü savaşçı: Zelenskiy, Hitler'le aynı alanda tarihe geçecek
Sputnik Türkiye
Geçtiğimiz günlerde İngiltere pasaportunu yakan Minnis, Zelenskiy'i Hitler'le aynı kefeye koydu. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T08:30+0300
2025-10-08T08:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
adolf hitler
ukrayna
donbass
batı
sputnik
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681457_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_088dd080d174453d28864060ad40e3f8.jpg
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Rus ordusu saflarında çarpışan İngiliz gönüllü savaşçı Aiden Minnis, Vladimir Zelenskiy'in Batı tarafından sömürülen bir uyuşturucu bağımlısı (narkoman) olduğunu ve Adolf Hitler'le aynı alanda tarihe geçeceğini söyledi.Minnis, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Zelenskiy tam bir 'narko-Führer'. Batı'nın kullandığı bir narkoman" dedi.Zelenskiy'in korkunç savaş suçlarından ve bir milyondan fazla asker ve sivilin ölümünden sorumlu olduğunu kaydeden Minnis, "Benim kanaatimce Zelenskiy, Adolf Hitler'le aynı alanda tarihe geçecektir" ifadelerini kullandı.Zelenskiy'in yakın zamanda iktidarı bırakmayacağını da düşünen Minnis, "Sonuçta ya kafasına bir kurşun sıkılacak ya da vergi mükelleflerinin yüz milyonlarca dolarıyla Batı'ya kaçacak" diye ekledi.Minnis daha önce sosyal medyada İngiliz pasaportunu yaktığı ve İngiltere vatandaşlığından çıktığına dair bir video paylaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/israil-ordusu-gazzeye-ilerleyen-ozgurluk-filosu-koalisyonundaki-gemilere-saldiriya-basladi-1100005402.html
ukrayna
donbass
batı
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681457_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_12cc0881622d8551bffb86e7302de277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adolf hitler, ukrayna, donbass, batı, sputnik, i̇ngiltere
adolf hitler, ukrayna, donbass, batı, sputnik, i̇ngiltere

İngiliz gönüllü savaşçı: Zelenskiy, Hitler'le aynı alanda tarihe geçecek

08:30 08.10.2025 (güncellendi: 08:46 08.10.2025)
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Abone ol
Geçtiğimiz günlerde İngiltere pasaportunu yakan Minnis, Zelenskiy'i Hitler'le aynı kefeye koydu.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Rus ordusu saflarında çarpışan İngiliz gönüllü savaşçı Aiden Minnis, Vladimir Zelenskiy'in Batı tarafından sömürülen bir uyuşturucu bağımlısı (narkoman) olduğunu ve Adolf Hitler'le aynı alanda tarihe geçeceğini söyledi.

Minnis, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Zelenskiy tam bir 'narko-Führer'. Batı'nın kullandığı bir narkoman" dedi.

Zelenskiy'in korkunç savaş suçlarından ve bir milyondan fazla asker ve sivilin ölümünden sorumlu olduğunu kaydeden Minnis, "Benim kanaatimce Zelenskiy, Adolf Hitler'le aynı alanda tarihe geçecektir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'in yakın zamanda iktidarı bırakmayacağını da düşünen Minnis, "Sonuçta ya kafasına bir kurşun sıkılacak ya da vergi mükelleflerinin yüz milyonlarca dolarıyla Batı'ya kaçacak" diye ekledi.

Minnis daha önce sosyal medyada İngiliz pasaportunu yaktığı ve İngiltere vatandaşlığından çıktığına dair bir video paylaşmıştı.
İsrail ordusu, Gazze'ye ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırıya başladı 📍 Gaza Sunbird 1 gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu, Gazze'ye ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırıya başladı
06:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала