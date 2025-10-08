https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ingiliz-gonullu-savasci-zelenskiy-hitlerle-ayni-alanda-tarihe-gececek-1100007493.html

08.10.2025

Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Rus ordusu saflarında çarpışan İngiliz gönüllü savaşçı Aiden Minnis, Vladimir Zelenskiy'in Batı tarafından sömürülen bir uyuşturucu bağımlısı (narkoman) olduğunu ve Adolf Hitler'le aynı alanda tarihe geçeceğini söyledi.Minnis, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Zelenskiy tam bir 'narko-Führer'. Batı'nın kullandığı bir narkoman" dedi.Zelenskiy'in korkunç savaş suçlarından ve bir milyondan fazla asker ve sivilin ölümünden sorumlu olduğunu kaydeden Minnis, "Benim kanaatimce Zelenskiy, Adolf Hitler'le aynı alanda tarihe geçecektir" ifadelerini kullandı.Zelenskiy'in yakın zamanda iktidarı bırakmayacağını da düşünen Minnis, "Sonuçta ya kafasına bir kurşun sıkılacak ya da vergi mükelleflerinin yüz milyonlarca dolarıyla Batı'ya kaçacak" diye ekledi.Minnis daha önce sosyal medyada İngiliz pasaportunu yaktığı ve İngiltere vatandaşlığından çıktığına dair bir video paylaşmıştı.

