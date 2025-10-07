https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/zaharova-nato-ve-ab-nukleer-tesislere-yonelik-saldirilari-tesvik-ediyor-1099990898.html

Zaharova: NATO ve AB, nükleer tesislere yönelik saldırıları teşvik ediyor

Zaharova: NATO ve AB, nükleer tesislere yönelik saldırıları teşvik ediyor

Sputnik Türkiye

Kiev rejiminin saldırılarına sessiz kalan Batılı ülkelerin tutumu, Moskova'nın tepkisini çekmeye devam ediyor. 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T14:37+0300

2025-10-07T14:37+0300

2025-10-07T14:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

ab

nato

kiev

moskova

rusya

ukrayna

mariya zaharova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087380838_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9666c94d7794ee42067dcfacf3643387.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ve NATO'nun Kiev'in suçlarını örtbas etmesinin nükleer tesislere yönelik saldırıları teşvik ettiğini vurguladı.Ukrayna ordusunun 23 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda 'Zaporojye NGS - Dnepropetrovskaya' yüksek voltajlı elektrik nakil hattının hasar aldığını anımsatan Zaharova, bunun sonucunda santrale dışarıdan elektrik temininin durduğunu kaydetti.Kiev'in bu tür pervasız eylemlerini örtbas eden NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'yı barışçıl nükleer tesislere yeni saldırılar düzenlemeye teşvik etmekle kalmadıklarını kaydeden Rus Dışişleri Sözcüsü, aynı zamanda bu ülkelerin söz konusu saldırıların doğrudan eş katılımcıları haline geldiklerinin altını çizdi.AB ve NATO ülkelerinin Kiev'e saldırıların sürmesi için siyasi, mali ve askeri destek verdiğine de dikkat çeken Zaharova, "Bu destek olmadan bu tür provokasyonlar mümkün olamazdı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/kremlin-sozcusunden-uyari-kieve-tomahawk-fuzelerinin-teslimati-ciddi-bir-tirmanisa-yol-acabilir-1099984655.html

kiev

moskova

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, nato, kiev, moskova, rusya, ukrayna, mariya zaharova