Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/zaharova-nato-ve-ab-nukleer-tesislere-yonelik-saldirilari-tesvik-ediyor-1099990898.html
Zaharova: NATO ve AB, nükleer tesislere yönelik saldırıları teşvik ediyor
Zaharova: NATO ve AB, nükleer tesislere yönelik saldırıları teşvik ediyor
Kiev rejiminin saldırılarına sessiz kalan Batılı ülkelerin tutumu, Moskova'nın tepkisini çekmeye devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ve NATO'nun Kiev'in suçlarını örtbas etmesinin nükleer tesislere yönelik saldırıları teşvik ettiğini vurguladı.Ukrayna ordusunun 23 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda 'Zaporojye NGS - Dnepropetrovskaya' yüksek voltajlı elektrik nakil hattının hasar aldığını anımsatan Zaharova, bunun sonucunda santrale dışarıdan elektrik temininin durduğunu kaydetti.Kiev'in bu tür pervasız eylemlerini örtbas eden NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'yı barışçıl nükleer tesislere yeni saldırılar düzenlemeye teşvik etmekle kalmadıklarını kaydeden Rus Dışişleri Sözcüsü, aynı zamanda bu ülkelerin söz konusu saldırıların doğrudan eş katılımcıları haline geldiklerinin altını çizdi.AB ve NATO ülkelerinin Kiev'e saldırıların sürmesi için siyasi, mali ve askeri destek verdiğine de dikkat çeken Zaharova, "Bu destek olmadan bu tür provokasyonlar mümkün olamazdı" ifadelerini kullandı.
Zaharova: NATO ve AB, nükleer tesislere yönelik saldırıları teşvik ediyor

14:37 07.10.2025
Kiev rejiminin saldırılarına sessiz kalan Batılı ülkelerin tutumu, Moskova'nın tepkisini çekmeye devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB ve NATO'nun Kiev'in suçlarını örtbas etmesinin nükleer tesislere yönelik saldırıları teşvik ettiğini vurguladı.

Ukrayna ordusunun 23 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırıda 'Zaporojye NGS - Dnepropetrovskaya' yüksek voltajlı elektrik nakil hattının hasar aldığını anımsatan Zaharova, bunun sonucunda santrale dışarıdan elektrik temininin durduğunu kaydetti.

Kiev'in bu tür pervasız eylemlerini örtbas eden NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'yı barışçıl nükleer tesislere yeni saldırılar düzenlemeye teşvik etmekle kalmadıklarını kaydeden Rus Dışişleri Sözcüsü, aynı zamanda bu ülkelerin söz konusu saldırıların doğrudan eş katılımcıları haline geldiklerinin altını çizdi.

AB ve NATO ülkelerinin Kiev'e saldırıların sürmesi için siyasi, mali ve askeri destek verdiğine de dikkat çeken Zaharova, "Bu destek olmadan bu tür provokasyonlar mümkün olamazdı" ifadelerini kullandı.
