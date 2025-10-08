Türkiye
Zabıtadan örnek ceza: Müşteriye kötü davranan pazar tezgahı kapatıldı
Zabıtadan örnek ceza: Müşteriye kötü davranan pazar tezgahı kapatıldı
Mersin'de müşterisine kötü davrandığı belirlenen pazarcının tezgahı 15 gün süreyle kapatıldı, idari para cezası kesildi.
Mersin semt pazarında 'müşterisine kötü davranan' pazar esnafına örnek ceza kesildi. Zabıta ekipleri tezgahı 15 gün kapatırken 900 lira da para cezası kesti. Tezgahın olduğu yere de "Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesinin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı tabela bırakıldı. Müşterinin şikayeti üzerine inceleme yapıldıYenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ilçe sakininin, Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşadığı soruna ilişkin ilettiği şikayet üzerine çalışma başlattı. Pazara giderek incelemede bulunan ekipler, söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine kötü muamelede bulunduğunu tespit etti. Ekipler, esnafa 15 gün tezgah kapatma ve 900 lira idari para cezası verdi.Zabıta ekipleri, esnafın farklı semtlerde tezgah kurduğu pazarlara "Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesinin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmıştır" ifadelerinin yazılı olduğu tabela bırakıyor.
Zabıtadan örnek ceza: Müşteriye kötü davranan pazar tezgahı kapatıldı

Mersin'de müşterisine kötü davrandığı belirlenen pazarcının tezgahı 15 gün süreyle kapatıldı, idari para cezası kesildi.
Mersin semt pazarında 'müşterisine kötü davranan' pazar esnafına örnek ceza kesildi. Zabıta ekipleri tezgahı 15 gün kapatırken 900 lira da para cezası kesti. Tezgahın olduğu yere de "Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesinin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmıştır" yazılı tabela bırakıldı.
Müşterinin şikayeti üzerine inceleme yapıldı

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ilçe sakininin, Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında yaşadığı soruna ilişkin ilettiği şikayet üzerine çalışma başlattı. Pazara giderek incelemede bulunan ekipler, söz konusu esnafın alışveriş yapan müşterisine kötü muamelede bulunduğunu tespit etti. Ekipler, esnafa 15 gün tezgah kapatma ve 900 lira idari para cezası verdi.
Zabıta ekipleri, esnafın farklı semtlerde tezgah kurduğu pazarlara "Bu tezgah müşteriye kötü davranılması sebebiyle Yenişehir Belediyesinin encümen kararı gereği 15 gün süreyle kapatılmıştır" ifadelerinin yazılı olduğu tabela bırakıyor.
