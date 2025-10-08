Türkiye
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Hadise'den ilk açıklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Hadise'den ilk açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah saatlerinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili soruşturma kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenledi. Operasyonda... 08.10.2025
Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu ve Birce Akalay gibi ünlü isimlerin bulunduğu 19 kişi uyuşturucudan bu sabah gözaltına alındı.Gözaltına alınan isimler, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan kan testi sonrası serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından, ünlü şarkıcı Hadise, Ankara konserine dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.Ankara konserinin iptal edilmediğini aktaran Hadise, ''Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür, her şey geride kaldı'' dedi.
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Hadise'den ilk açıklama

21:27 08.10.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah saatlerinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili soruşturma kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 19 isim serbest bırakıldı. Ünlü şarkıcı Hadise, konuya ilişkin ilk kez paylaşımda bulundu.
Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu ve Birce Akalay gibi ünlü isimlerin bulunduğu 19 kişi uyuşturucudan bu sabah gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan kan testi sonrası serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından, ünlü şarkıcı Hadise, Ankara konserine dair sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Ankara konserinin iptal edilmediğini aktaran Hadise, ''Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür, her şey geride kaldı'' dedi.
Ünlülere operasyon: Hadise, Simge Sağın ve Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu isimler evlerinden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
TÜRKİYE
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 19 isim serbest bırakıldı
19:59
