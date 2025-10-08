https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/unlu-peynir-markalari-da-guvensiz-cikti-bakanlik-hileli-urunleri-ifsa-etti-1100017473.html
Ünlü peynir markaları da 'güvensiz' çıktı: Bakanlık hileli ürünleri ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firma listesini güncelledi. Listeye 12 peynir, bir tereyağı ve bir yoğurt markası yer aldı. 08.10.2025, Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları ifşa etti. Yeni listede, 12 peynir, 1 tereyağı ve bir yoğurt markası yer aldı. Peynir ve tereyağlarında etikette yazılandan farklı olarak 'düşük yağ' oranları tespit edilirken, yoğurtta ise bitkisel yağ ve nişasta çıktı. Hangi peynir markaları listeye girdi?-Çay Çiftlik Kaşar-Kocagöz Beyaz Peynir-Fırtına Eritme Peyniri-Soydaş Yöresel Peynir-Özkuzeyoğlu Eritme Peyniri-Laktika Tost Peyniri-Bizden Yebir Tost Peyniri-Sühabey Beyaz Peynir,-İbrahim Güner Beyaz Peynir-Anadolu Cihangir Beyaz Peynir-Tuğçem Beyaz Peynir-İbrahim Güner Beyaz PeynirAyrıca "Endamoğlu" markasına ait yoğurtta "bitkisel yağ ve nişasta" tespit edilirken, "Beşikdüzü" markasına ait tereyağında yağ oranının düşük olduğu belirlendi.
