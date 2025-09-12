https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/sagligi-tehdit-eden-urunler-ortaya-cikti-sucukta-kanatli-eti-peynirde-mantar-ilaci-tespit-edildi-1099313658.html

Sağlığı tehdit eden ürünler ortaya çıktı: Hileli sucuk, peynir ve bal markaları açıklandı

Sağlığı tehdit eden ürünler ortaya çıktı: Hileli sucuk, peynir ve bal markaları açıklandı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde, sağlığı tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler bir kez daha ortaya çıktı. Güncellenen listede, sucuk, peynir, bal ve... 12.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-12T10:37+0300

2025-09-12T10:37+0300

2025-09-12T10:42+0300

türki̇ye

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

kocasinan

savaştepe

kayseri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096206387_561:0:4202:2048_1920x0_80_0_0_f3badf3bb2a51118d33b84af288ec931.jpg

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından güncellenen son listede, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar ve ürünleri kamuoyuna duyuruldu. Yapılan laboratuvar analizlerinde, sucuk, peynir, bal ve baharat gibi temel tüketim ürünlerinde insan sağlığını doğrudan tehdit eden hileli uygulamalar ortaya çıkarıldı. Özellikle dana sucuklarda sakatat ve kanatlı eti kullanımı, peynirlerde bitkisel yağ ve nişasta tespiti, balda taklit ve tağşiş yöntemleri, baharatlarda ise yasaklı boya maddeleri tespit edildi.Bakanlığın açıkladığı güncel listeBakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede yer alan firmalar ve tespit edilen uygunsuzluklar şu şekilde:11.09.2025 – AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ERDALBEY ÇİFTLİĞİ Tam Yağlı Tulum Peyniri (1 kg) → Bitkisel yağ, nişasta tespiti – Efeler, Aydın – Süt ve Süt Ürünleri11.09.2025 – ERDAL SÜT ÜRÜNLERİ - ERSAN ERDAL – Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Topak Peyniri → Koyun sütü bulunmadı – Savaştepe, Balıkesir – Süt ve Süt Ürünleri11.09.2025 – AFT SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Halil Ağa Tam Yağlı Ayçekirdeği-Mısır Çeşnili Taze Eritme Peyniri → Bitkisel yağ, nişasta tespiti – Karatay, Konya – Süt ve Süt Ürünleri11.09.2025 – ARDIÇ BÖREK - ATASOY İŞİK – Çiğ Börek Harcı → Sakatat (kalp) tespiti – Ardahan Merkez – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – JOY PİZZA DONDURULMUŞ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Dana Dilimli Sosis → Kanatlı eti tespiti – Sancaktepe, İstanbul – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Afyonkarahisar Efem Sucukları Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Afyon Güçbirliği Dilimli Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Ertuğ Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – MUSTAFA HANCIOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ – Hancıoğlu Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – KÖKEN ET VE AKİT SUCUKLARI - ALİ KÖKEN – Efe Gururlu Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı eti tespiti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – VEHA ET ÜRÜNLERİ - HACER KEYVAN – Köytaş Et Mamulleri Isıl İşlem Görmüş Sucuk → Sakatat (dil) tespiti – Sungurlu, Çorum – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – DNC ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Danacı Gurme Dana Sucuk → Sakatat (baş eti) tespiti – Kocasinan, Kayseri – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – ZİRVE SUCUK VE PASTIRMA - RAMAZAN HELVACI – İnci Çiftliği Isıl İşlem Görmüş Piliç Parmak Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Kocasinan, Kayseri – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – AKYILDIZ TİCARET - ŞEFİKA AKYILDIZ – Karacahisar Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Kütahya Merkez – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – VATAN KASAP - HAYRİ OĞUZ – Dana Sucuk → Sakatat (dil ve kalp) tespiti – Selçuk, İzmir – Et ve Et Ürünleri11.09.2025 – PERVARİ TAT BAL - İHSAN TOPTAL – Pervari Tat Bal Petekli Akasya Çiçek Balı → Taklit ve tağşiş tespiti – Pervari, Siirt – Arıcılık Ürünleri11.09.2025 – ARI BAL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ – Safari Petekli Çiçek Balı → Taklit ve tağşiş tespiti – Sivas Merkez – Arıcılık Ürünleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/faizsiz-ev-arac-ve-isyeri-aliminda-yeni-donem-iste-10-soruda-sistemin-detaylari-1099313170.html

türki̇ye

kocasinan

savaştepe

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, kocasinan, savaştepe, kayseri