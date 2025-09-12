Türkiye
Sağlığı tehdit eden ürünler ortaya çıktı: Hileli sucuk, peynir ve bal markaları açıklandı
Sağlığı tehdit eden ürünler ortaya çıktı: Hileli sucuk, peynir ve bal markaları açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde, sağlığı tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler bir kez daha ortaya çıktı. Güncellenen listede, sucuk, peynir, bal ve...
10:37 12.09.2025 (güncellendi: 10:42 12.09.2025)
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede
'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellendi: 7 sucuk markası listede - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde, sağlığı tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler bir kez daha ortaya çıktı. Güncellenen listede, sucuk, peynir, bal ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından güncellenen son listede, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar ve ürünleri kamuoyuna duyuruldu.
Yapılan laboratuvar analizlerinde, sucuk, peynir, bal ve baharat gibi temel tüketim ürünlerinde insan sağlığını doğrudan tehdit eden hileli uygulamalar ortaya çıkarıldı. Özellikle dana sucuklarda sakatat ve kanatlı eti kullanımı, peynirlerde bitkisel yağ ve nişasta tespiti, balda taklit ve tağşiş yöntemleri, baharatlarda ise yasaklı boya maddeleri tespit edildi.

Bakanlığın açıkladığı güncel liste

Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede yer alan firmalar ve tespit edilen uygunsuzluklar şu şekilde:
11.09.2025 – AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİERDALBEY ÇİFTLİĞİ Tam Yağlı Tulum Peyniri (1 kg)Bitkisel yağ, nişasta tespiti – Efeler, Aydın – Süt ve Süt Ürünleri
11.09.2025 – ERDAL SÜT ÜRÜNLERİ - ERSAN ERDALTam Yağlı Olgunlaştırılmış Topak PeyniriKoyun sütü bulunmadı – Savaştepe, Balıkesir – Süt ve Süt Ürünleri
11.09.2025 – AFT SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİHalil Ağa Tam Yağlı Ayçekirdeği-Mısır Çeşnili Taze Eritme PeyniriBitkisel yağ, nişasta tespiti – Karatay, Konya – Süt ve Süt Ürünleri
11.09.2025 – ARDIÇ BÖREK - ATASOY İŞİKÇiğ Börek HarcıSakatat (kalp) tespiti – Ardahan Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – JOY PİZZA DONDURULMUŞ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİDana Dilimli SosisKanatlı eti tespiti – Sancaktepe, İstanbul – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAfyonkarahisar Ceylaner Sucukları Isıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAfyonkarahisar Efem Sucukları Isıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİAfyon Güçbirliği Dilimli Isıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİErtuğ Isıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – MUSTAFA HANCIOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİHancıoğlu Isıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – KÖKEN ET VE AKİT SUCUKLARI - ALİ KÖKENEfe Gururlu Isıl İşlem Görmüş Dana SucukKanatlı eti tespiti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – VEHA ET ÜRÜNLERİ - HACER KEYVANKöytaş Et Mamulleri Isıl İşlem Görmüş SucukSakatat (dil) tespiti – Sungurlu, Çorum – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – DNC ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİDanacı Gurme Dana SucukSakatat (baş eti) tespiti – Kocasinan, Kayseri – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ZİRVE SUCUK VE PASTIRMA - RAMAZAN HELVACIİnci Çiftliği Isıl İşlem Görmüş Piliç Parmak SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti – Kocasinan, Kayseri – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – AKYILDIZ TİCARET - ŞEFİKA AKYILDIZKaracahisar Isıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik ayrılmış kanatlı eti – Kütahya Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – VATAN KASAP - HAYRİ OĞUZDana SucukSakatat (dil ve kalp) tespiti – Selçuk, İzmir – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – PERVARİ TAT BAL - İHSAN TOPTALPervari Tat Bal Petekli Akasya Çiçek BalıTaklit ve tağşiş tespiti – Pervari, Siirt – Arıcılık Ürünleri
11.09.2025 – ARI BAL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİSafari Petekli Çiçek BalıTaklit ve tağşiş tespiti – Sivas Merkez – Arıcılık Ürünleri
