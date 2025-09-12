https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/sagligi-tehdit-eden-urunler-ortaya-cikti-sucukta-kanatli-eti-peynirde-mantar-ilaci-tespit-edildi-1099313658.html
Sağlığı tehdit eden ürünler ortaya çıktı: Hileli sucuk, peynir ve bal markaları açıklandı
10:37 12.09.2025 (güncellendi: 10:42 12.09.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerinde, sağlığı tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler bir kez daha ortaya çıktı. Güncellenen listede, sucuk, peynir, bal ve baharat gibi birçok üründe hile yapıldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından güncellenen son listede, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar ve ürünleri kamuoyuna duyuruldu.
Yapılan laboratuvar analizlerinde, sucuk, peynir, bal ve baharat gibi temel tüketim ürünlerinde insan sağlığını doğrudan tehdit eden hileli uygulamalar ortaya çıkarıldı. Özellikle dana sucuklarda sakatat ve kanatlı eti kullanımı, peynirlerde bitkisel yağ ve nişasta tespiti, balda taklit ve tağşiş yöntemleri, baharatlarda ise yasaklı boya maddeleri tespit edildi.
Bakanlığın açıkladığı güncel liste
Bakanlığın kamuoyuna açıkladığı listede yer alan firmalar ve tespit edilen uygunsuzluklar şu şekilde:
11.09.2025 – AYBEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ERDALBEY ÇİFTLİĞİ Tam Yağlı Tulum Peyniri (1 kg) → Bitkisel yağ, nişasta tespiti – Efeler, Aydın – Süt ve Süt Ürünleri
11.09.2025 – ERDAL SÜT ÜRÜNLERİ - ERSAN ERDAL – Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Topak Peyniri → Koyun sütü bulunmadı – Savaştepe, Balıkesir – Süt ve Süt Ürünleri
11.09.2025 – AFT SÜT ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Halil Ağa Tam Yağlı Ayçekirdeği-Mısır Çeşnili Taze Eritme Peyniri → Bitkisel yağ, nişasta tespiti – Karatay, Konya – Süt ve Süt Ürünleri
11.09.2025 – ARDIÇ BÖREK - ATASOY İŞİK – Çiğ Börek Harcı → Sakatat (kalp) tespiti – Ardahan Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – JOY PİZZA DONDURULMUŞ ÜRÜNLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Dana Dilimli Sosis → Kanatlı eti tespiti – Sancaktepe, İstanbul – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Afyonkarahisar Efem Sucukları Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Afyon Güçbirliği Dilimli Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Ertuğ Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – MUSTAFA HANCIOĞLU ET VE ET ÜRÜNLERİ – Hancıoğlu Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – KÖKEN ET VE AKİT SUCUKLARI - ALİ KÖKEN – Efe Gururlu Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk → Kanatlı eti tespiti – Afyonkarahisar Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – VEHA ET ÜRÜNLERİ - HACER KEYVAN – Köytaş Et Mamulleri Isıl İşlem Görmüş Sucuk → Sakatat (dil) tespiti – Sungurlu, Çorum – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – DNC ET ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – Danacı Gurme Dana Sucuk → Sakatat (baş eti) tespiti – Kocasinan, Kayseri – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – ZİRVE SUCUK VE PASTIRMA - RAMAZAN HELVACI – İnci Çiftliği Isıl İşlem Görmüş Piliç Parmak Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Kocasinan, Kayseri – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – AKYILDIZ TİCARET - ŞEFİKA AKYILDIZ – Karacahisar Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk → Mekanik ayrılmış kanatlı eti – Kütahya Merkez – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – VATAN KASAP - HAYRİ OĞUZ – Dana Sucuk → Sakatat (dil ve kalp) tespiti – Selçuk, İzmir – Et ve Et Ürünleri
11.09.2025 – PERVARİ TAT BAL - İHSAN TOPTAL – Pervari Tat Bal Petekli Akasya Çiçek Balı → Taklit ve tağşiş tespiti – Pervari, Siirt – Arıcılık Ürünleri
11.09.2025 – ARI BAL ÜRÜNLERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ – Safari Petekli Çiçek Balı → Taklit ve tağşiş tespiti – Sivas Merkez – Arıcılık Ürünleri